Un periodista de ESPN denuncia que le han deseado la muerte por defender al antivacunas Kyrie Irving

Le decisión de Kyrie Irving de no vacunarse contra la Covid continúa marcando la actualidad deportiva en Estados Unidos y causando revuelo. Los Brooklyn Nets decidieron apartar a Irving de partidos y entrenamientos hasta que no cambie de opinión y la medida cuenta tanto con adeptos como con detractores.

Algunos, como el periodista de ESPN Jay Williams, se ha visto comprometido por sus opiniones al respecto. El analista de la NBA ha denunciado que ha recibido deseos de muerte y hasta gente instándole a suicidarse por haber defendido el derecho de Irving a elegir.

"No comparto su decisión, pero sí el derecho del jugador a hacer con su cuerpo lo que considere", dijo Williams durante un debate televisivo, lo que ha provocado el revuelo.

El periodista habló además sobre el accidente de moto que casi acaba con su vida en 2003, una tragedia que le han recordado muchas veces, tal y como apuntó, en redes sociales en los últimos días, deseando que le pase otra vez.

Sin embargo, Williams no se amedrenta ante los mensajes odio y se reafirma en su opinión: "Irving no os debe nada y vuestra opinión no debería importarle", comentó, en declaraciones que recoge TMZ.

Irving no regresará a la disciplina de los Nets a menos que cambie de opinión y decida recibir la vacuna contra el coronavirus.