Irving, tras ser apartado por no vacunarse: "No he hecho daño a nadie ni he cometido ningún crimen"

Kyrie Irving ha hablado finalmente de toda la polémica que está protagonizando en las últimas semanas. El base de los Nets ha rechazado vacunarse por lo que los de Brooklyn han terminado optando por apartarle del equipo y suspender el pago de su salario hasta que se ponga la correspondiente dosis de la vacuna.

El jugador nacido en Australia ha hablado en su Instagram Live para dejar claro que es una decisión suya y que, pese a no estar de acuerdo con ellas, asumirá las consecuencias que esta traiga. "Estoy haciendo lo mejor para mí. Conozco las consecuencias aquí y si eso significa que soy juzgado y demonizado por eso, eso es lo que toca", explicó.

Pese a que en una primera instancia se le había permitido entrenar con el resto de sus compañeros y participar en los encuentros fuera de Nueva York, esta semana la franquicia comunicó que quedaría apartado. Sin embargo, condenar su salario de 35 millones de dólares anuales no le importa demasiado a Irving. "Esto no va de dinero. Esto tiene que ver con escoger lo que es mejor para cada uno. ¿De verdad creéis que quiero perder dinero?", cuestionó.

"¿De verdad creéis que quiero entregar mi sueño de ganar un campeonato? ¿De verdad creéis que quiero rendirme y acabar con mi trabajo? ¿De verdad pensáis que quiero quedarme sentado en casa? ¿Creéis que quiero renunciar a mi sustento por mandato? Vamos...", insistió en un mensaje a sus críticos.

Con (y sin) Irving, los Nets son claros candidatos al título de la NBA teniendo, además de una de las plantillas más temidas de la liga, uno de los tridentes más desequilibrantes y difíciles de parar. Contando con el base, le acompañan también liderando el proyecto los MVP Kevin Durant y James Harden. Después de que las lesiones condicionasen su temporada pasada, esta vez podría ser la no vacunación de Irving.

"Una vez más, voy a repetir esto. No se trata de los Nets, no se trata de la organización, no se trata de la NBA, no se trata de política", añadió, antes de matizar que su postura no va en contra de las vacunas.

"No tiene que ver con ser antivacunas o estar en un lado u otro. Es sentir que de verdad estás haciendo lo que es mejor para ti. Si voy a ser demonizado por hacer más preguntas y tomarme mi tiempo para decidir, pues es lo que hay. Sé las consecuencias a mis decisiones, no las voy a endulzar. Apoyo y respeto la decisión de todos. No he hecho daño a nadie ni he cometido ningún crimen", explicó.

Irving asegura que "tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo". "Estoy metido en algo que es mucho más grande que el baloncesto. Nadie va a secuestrar esta voz. Y no, no me estoy retirando. No me voy dejando el juego así. Todavía hay mucho trabajo que hacer", concluyó.