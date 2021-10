Pochettino: “No tengo dudas de que Mbappé está al nivel de Messi o Cristiano”

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, y analizó, entre otras cosas, la situación actual de su equipo y de una de sus máximas estrellas, Kylian Mbappé. El técnico argentino no dudó en poner al jugador galo a la altura de los más grandes del fútbol actual. “No tengo dudas de que Mbappé está a ese nivel, al de Messi o Cristiano, y que es una fortuna tenerle aquí con Neymar y con Messi. Es una satisfacción verlo en cada entrenamiento. Está claro que es uno de los grandes talentos, es presente y es futuro”.

El entrenador dejó claro que la intención del PSG es convencer a Mbappé para que se quede en el equipo y no rompa el tridente que han formado en París con él, Messi y Neymar. “El club va a intentar convencer y seducir a Mbappé para que continúe aquí. El PSG tiene la esperanza y la capacidad para seducirlo y para ofrecerle cosas para que pueda quedarse y ser feliz. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y las posibilidades de que el pueda cambiar de idea están ahí”, comentó Pochettino. “Yo me quedo con que la situación está abierta y en el futuro puede pasar cualquier cosa. La posición de hace unos meses atrás puede cambiar en el futuro".

Sobre la situación actual del jugador francés, Pochettino dejó claro que Mbappé tiene lo necesario para hacer frente a una situación como la que está viviendo. “Es un chico tranquilo, con mucha personalidad y un carácter muy sociable. Tiene las cosas claras y le encanta el fútbol. Tiene 22 años, pero tiene una madurez muy alta para gestionar este tipo de situaciones sobre su futuro. No tengo ninguna duda de que Kylian puede afrontar cualquier desafío que se le presente en el futuro”.

La confianza del entrenador del PSG en Mbappé es tan grande que el técnico no dudaría en dejarle tirar un penalti en una supuesta final de Champions League entre el club francés y el Real Madrid, que intentó fichar al delantero durante el verano. “¿Por qué no iba a dejar que Mbappe tirase un penalti en el último minuto? No tengo ninguna duda de su profesionalidad, y que hasta el último día, sea el 30 de junio de 2022 o sea 5 o 10 años más, será profesional al 200%. No tendré nunca ninguna duda”.

"Fichamos a Messi después de irse del Barça"

Para Pochettino, Messi es el gran candidato al Balón de Oro. “Debe ser para Messi sin ninguna duda. Y si no entrenara a Messi, diría Messi. Te respondo con el corazón. Siempre digo lo que siento. En el podio tendrían que estar Lewandowski y Cristiano”, comentó el entrenador, que se sinceró sobre el fichaje del argentino y desmintió cualquier tipo de perspicacia sobre su llegada a París.

“Fichamos a Messi después de irse del Barça. De verdad, así fue. Por eso digo que hay que resaltar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y de toda la directiva del club, que en dos o tres días fueron capaces de gestionar el fichaje del mejor jugador del mundo. Todo el mundo había asumido que Leo Messi iba a seguir en el FC Barcelona, y después todo fue muy rápido”, explicó Pochettino. “A mí me llama Leonardo para decirme: 'Existe la posibilidad de fichar a Messi, ¿te gusta o no te gusta?'. Lo bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme (risas). Yo le dije: '¿Es una pregunta o...?', yo pensé que era una broma. Me dice: 'Existe la posibilidad de que venga Leo, ¿qué te parece? ¿Sí o no?'. Y yo digo: '¿Hay que ir a buscarlo?' (risas). Y ahí comienza la gestión”, continúa, antes de hacer referencia a las intenciones que tuvo el Atlético de Madrid de hacerse con el astro argentino. “No sabía que Simeone se planteó fichar a Messi. Está claro que Leo, con la carta de libertad... a muchos clubes, o a todos, se les pasó por la cabeza soñar con Messi”.

"Sergio Ramos todavía no ha empezado a entrenar con el grupo"

El entrenador del PSG también habló sobre Sergio Ramos, quien aún no ha debutado con el equipo francés, al que llegó antes de esta temporada. “Lamentablemente Ramos todavía no ha empezado a entrenar con el grupo, pero está cerca. Esperemos que sea lo antes posible. Estamos contentos con la progresión”, explicó Pochettino. “Es un gran campeón y quién va a dudar de su calidad competitiva y de su talento futbolístico. No lo está pasando bien, pero él es fuerte”.

Además el técnico comentó su deseo de volver a ver al central con la camiseta de la selección española. “Ojalá pueda volver a la Selección. Esa pregunta es para Luis Enrique. En su mejor versión y en su mejor forma no hay ninguna duda de que es uno de los mejores centrales del mundo. No he hablado con Luis Enrique desde que soy entrenador del PSG”.