Así intentó Luis Suárez convencer a Messi para fichar por el Atlético de Madrid

El Cholo Simeone concedió esta semana una entrevista con el diario argentino Olé, en el que desveló lo que muchos pensaron una vez Messi anunció su marcha del FC Barcelona: ¿y si ficha por el Atlético? El técnico colchonero afirmó que, pese a que no hubo un interés formal por parte del club, sí que le pidió a Luis Suárez, delantero rojiblanco e íntimo amigo de Leo, que tantease al argentino.

Esta era una estrategia ya pensada por los atléticos con el beneplácito de Miguel Ángel Gil Marín, director general del club, que autorizó a Suárez para hablar con Messi como "representante" de la entidad, según ha informado COPE. Sin embargo, y como ya se conoce, los esfuerzos del uruguayo terminaron cayendo en saco roto.

Según el citado medio, hubo dos grandes motivos por los que Messi decidió rechazar la oferta rojiblanca. El primero de ellos, el no querer traicionar al Barça marchándose a un rival directo, que además de haberse reforzado un año antes justamente con Suárez, acababan de ganar LaLiga. En la cabeza de Leo no entraba vestir la camiseta de otro club español que no fuese la culé.

El otro aspecto, el económico, algo que desde el Atlético sabían desde una primera instancia que jugaría en su contra. Los colchoneros solo podían ofrecerle a Messi un salario de 20 millones netos por temporada, una cifra que competía difícilmente con los alrededor de 40 millones que percibe en el París Saint-Germain.

Toda esa ilusión que se generó en el Atlético con que el mejor jugador de la historia pudiese defender su camiseta "duró tres horas, porque el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación", como aseguró Simeone. Esos esfuerzos se emplearon en las horas finales del mercado por "robarle" a Griezmann al Barça, aunque al francés todavía le está costando adaptarse de nuevo al equipo.