Aunque Antoine Griezmann no fue titular en el partido entre el Atlético y el Oporto, eso no significa que no fuera protagonista antes de que se pitase el inicio del encuentro. Buena parte de la afición rojiblanca ni olvida ni perdona al francés por las maneras en las que decidió salir del club para irse al Barcelona, y así se lo hicieron notar.

Como en cada partido, el 'speaker' del Wanda Metropolitano fue cantando los onces iniciales y los suplentes. En este último punto, cuando tocó anunciar el nombre de Griezmann, la afición le dedicó una sonora pitada.

Aunque no toda la afición del Atlético está en contra del regreso de Griezmann, lo cierto es que buena parte sí es muy escéptica acerca de su regreso. En el último partido liguero su aportación apenas se notó, y la decisión de Simeone de apostar por Joao Félix en lugar de por él también es toda una declaración de intenciones: no ha vuelto como el titular indiscutible que se fue.

Pese a este ambiente enrarecido, también tiene fans. Prueba de ello es la actitud que tomaron algunos aficionados colchoneros, que protegieron como podían la placa conmemorativa de su nombre en los aledaños del Metropolitano de los detractores del galo, que le dejaron suciedad y basura para mostrar su descontento.