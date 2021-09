La celebración de Medvedev sacada del FIFA que sirvió de guiño a sus amigos

Daniil Medvedev vivió este 13 de septiembre, uno de sus mejores días en su carrera profesional como tenista, ganó su primer Grand Slam al proclamarse campeón del US Open ante Novak Djokovic, quién buscaba convertirse en el jugador con más ‘Grandes’ de la historia. El ruso es un jugador conocido por no ser muy efusivo en sus festejos, pero en esta ocasión quiso hacer una excepción y se dejó caer al suelo imitando una celebración de un conocido videojuego.

Su técnico, Gilles Cervara, desveló a la prensa el motivo de esta celebración. "Yo no sabía de qué se trataba, pero después, aún en la cancha, le dije: '¿Qué era eso?'. Y me contestó, 'Nada, el FIFA'. Fue muy, muy divertido".

Medvedev confirmó poco más tarde el porqué de su celebración. “Una noche en Wimbledon no podía dormirme. Y tuve pensamientos locos, como cualquier otra persona. Pensé, está bien, si voy a ganar Wimbledon, no celebrar va a ser demasiado aburrido, porque lo hago todo el tiempo. Necesito hacer algo, pero quiero hacerlo especial".

Una celebración que ha dedicado a sus amigos, con los cuáles juega a este videojuego durante sus tiempos de descanso en los torneos. “Me gusta jugar al FIFA. Se llama la celebración del 'pez muerto'. Hablé con mis compañeros, todos piensan que es legendario. No es porque quiera salir en los periódicos hablando de la celebración, del FIFA o lo que sea. No me importa. Quería que fuera especial para que la gente que quiero”.

A pesar de vencer a Djokovic, Medvedev no cree que pueda superarle en el ranking ATP y lograr el primer puesto, al menos en lo que queda de año. “El número uno no es el primer objetivo en mi mente para este año. Si lo logro algún día, genial".