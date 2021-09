Bottas liderará la clasificación al sprint por la 'pole' del GP de Italia con Alonso 13º y Sainz 7º

Valtteri Bottas consigue, por fin, volver a ser el más rápido en la clasificación esta temporada... aunque haya sido para la clasificación al sprint que decidirá la parrilla de salida de este GP de Italia. El finlandés, cuya única pole del año fue en Portugal, ha sido el más rápido de la sesión de este viernes por la tarde, seguido por su compañero Lewis Hamilton y con Max Verstappen en tercera posición, en una sesión en la que el atasco y los rebufos han sido los protagonistas.

De hecho, en varias salidas de boxes de los monoplazas se rozó la desgracia tanto deportiva como física, ya que las salidas apresuradas de los pilotos estuvieron muy cerca de provocar varios choques y de llevarse por delante a algún ingeniero.

En lo deportivo, Bottas, que a partir de 2022 correrá en Alfa Romeo, hizo los deberes y saldrá desde la posición más adelantada de la parrilla en busca de una 'pole' que será complicada de afianzar, ya que arrastra una sanción al haber montado la 4ª unidad de potencia. En este caso, la FIA ha decidido que esta se aplique en la carrera del próximo domingo.

Una vez más, el principal ganador de la sesión parece haber sido Hamilton, que saldrá al lado de su compañero de equipo, y que no será finalmente un escollo para comenzar el primero el domingo, sobre todo en un circuito que tanto ha estado beneficiando a Mercedes. No obstante, Verstappen ya ha demostrado que su monoplaza no está tan lejos de las flechas alemanas, pese a quedarse a cuatro décimas de ellos.

La cara, McLaren; la cruz, Ferrari

Los Ferrari sabían de antemano que el de Monza iba a ser un circuito difícil para ellos, pese a haber mejorado la velocidad punta en recta, aunque no de manera suficiente. Así, la séptima y octava posición desde la que saldrán en el sprint del sábado Sainz y Leclerc, respectivamente, no es de despreciar. Buena respuesta del español en su primera aparición en el GP de Italia desde que fichó por Ferrari.

Las sensaciones contrarias fueron las que se vivieron en McLaren con Norris 4º y Ricciardo 5º en la clasificación y con la impresión de que tanto en el sprint como en la carrera del domingo la actuación puede ser mejor y, por qué no, dar algún susto a Red Bull y Mercedes. Lo mismo con Gasly, que tras ganar el año pasado en Monza, coló su Alpha Tauri en la sexta plaza.

Alpine no se salva

Ni los Alpine ni los Aston Martin tuvieron una actuación para recordar, cayendo los cuatro en la Q2 por detrás de un Giovinazzi que fue 10º. Alonso, pese a rodar once vueltas, no bajó del 1:21 y se tendrá que conformar con salir desde la 13ª plaza en la clasificación del sábado y tendrá que dejar otra nueva 'masterclass' de adelantamientos para lograr una buena salida en la carrera.