Tras la controvertida suspensión del encuentro de clasificación para el Mundial de Catar entre Brasil y argentina por parte de las autoridades sanitarias brasileñas, el Tottenham Hotspur estudia posibles sanciones para Cristian Romero y Giovani Lo Celso alegando que acudieron a la convocatoria sin permiso oficial.

Ambos jugadores de los 'Spurs', fueron protagonistas del suceso junto a Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, tras llegar al país sin cumplir con la cuarentena obligatoria a la que se tienen que someter los pasajeros del Reino Unido. El incidente no ha no ha gustado nada al Tottenham Hotspur, club que inicialmente se negó a dejar ir a los jugadores, algo que no pudo evitar al ser obligado por el resto de entes a liberar a sus jugadores.

Horas después de que los jugadores abandonaran el Arena Corinthians el conjunto inglés podría sancionar a Romero y Lo Celso, según informan los medios locales. Esta medida del club también podría afectar a Davinson Sánchez, jugador colombiano de Tottenham que también acudió a la llamada de su selección.

El conjunto de Londres todavía no ha tomado una decisión firme sobre la sanción, previsiblemente económica, para Lo Celso y Romero, que aún desconocen su próximo destino, ya que el plan era que al abandonar Brasil viajasen a Croacia para evitar la cuarentena obligatoria en hoteles de diez días que deberían realizar en el Reino Unido.

Por su parte, Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, ambos pertenecientes al Aston Villa de Birmingham y también involucrados en el escándalo que paralizó el encuentro, no han recibido aún noticias de posibles sanciones por parte de su club.