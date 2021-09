Peter Genyn, oro en 100 metros lisos en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras reparar su silla con cinta adhesiva

La prueba final de los 100 metros lisos categoría T51 de los Juegos Paralímpicos de Tokio quedó marcada por un polémico caso de sabotaje que afectó a dos deportistas belgas, Peter Genyn y Roger Habsch, que encontraron sus sillas de competición completamente dañadas horas antes del inicio de la prueba. El caso se encuentra bajo investigación de la organización.

Los velocistas relataron después de la carrera el extraño sabotaje sufrido dos horas antes del pistoletazo de salida. En el momento de comenzar el calentamiento sus sillas de ruedas aparecieron con pinchazos y fracturas en la estructura rígida. Según explicaron ante los micrófonos lograron, con ayuda del equipo holandés y de varios operarios del estadio, repararlas con cinta adhesiva y con piezas sueltas de otras sillas.

Peter Genyn, que a pesar de lo ocurrido logró colgarse la medalla de oro, denunció el caso en una entrevista tras su victoria: "Puro sabotaje. Alguien debe haber tenido un miedo increíble, un cobarde". Después de sobreponerse a la dificultad añadida, el deportista celebró exultante la victoria: "Fue muy conmovedor poder ganar dadas las circunstancias. Nunca lo había experimentado antes."

Por su parte, Roger Habsch, que logró el tercer puesto, relató sus sensaciones después de sufrir este ataque en una competición tan relevante en la carrera de un deportista: "Es una presión adicional porque te estás diciendo a ti mismo que no puedes confiar en nadie. Es una lástima llegar allí (a los Juegos) solo por el deporte. Podríamos apoyarnos mutuamente pero no, algunos lo ven diferente. Es realmente triste. No voy a nombrar nombres, pero tenemos algunas ideas".

Finalmente los atletas belgas, que vieron peligrar sus opciones de participación hasta los últimos minutos antes del inicio, lograron sobreponerse a la trampa preparada subiendo al podio, un ejemplo de superación que va más allá del esfuerzo realizado para llegar a la prueba final de velocidad de unos Juegos Paralímpicos.