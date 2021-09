Di María, su salida y Florentino: "Es difícil contra el chiquitito que maneja el Real Madrid"

Ángel Di María concedió una entrevista en Argentina para TyC Sports en la que ha repasado varios momentos de su carrera y en la que no quiso dejar de lado su paso por el Real Madrid. El actual futbolista del París Saint-Germain se marchó del club en 2014, semanas después de ser uno de los protagonistas y responsables de la consecución de la Décima, en una final que catalogó como "su mejor partido en clubes".

Sin embargo, eso no evitó que el ya presidente Florentino Pérez quisiese sacar tajada de un futbolista con buen caché para terminar trayendo a Gareth Bale. Precisamente al máximo mandatario blanco es a quien ha querido señalar Di María como el responsable y precursor de su marcha, otorgándole un curioso nombre.

"Cristiano, Ramos, Iker... Pelearon para que no me fuera, pero es difícil contra el chiquitito que maneja el Real Madrid. Pasó lo que pasó, pero siempre agradecido a ellos por los que me bancaron", explicó Di María, que quiso darle una de cal y otra de arena al presidente.

"Para los negocios es un fenómeno. Vende jugadores que para mi capaz que no valen lo que valen y los vende a fortuna. Vende y trae como si nada", opinó, antes de hablar también sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. "Florentino se sacó muchas fichas de lo que paga como para poder hacer una compra importante. Va con todo a por Kylian. Acá el club no sé si lo va a dejar salir, se lo va a quedar y va a dejar que se vaya libre, si va a renovar...".

Otro de los grandes personajes con el que coincidió el Fideo es Jose Mourinho, al que describó como "un fenómeno" y un "loco". "Conmigo siempre fue buena gente. En el vestuario se peleaba con cualquiera, le chupaba un huevo quien fuera. Una vez le dijo a Cristiano que no corría, que todos corrían para él. No le importa nada", contó.

Ángel Di María hablando sobre Mou.



Uno di noi. pic.twitter.com/F94XPY7S5B — sebagenova (@SebaGenova) September 1, 2021

Del portugués también compartió una curiosa anécdota para ejemplificar esa locura de la que habla de Mourinho. "Tenía cuatro amarillas y me dijo 'si te sacan amarilla, te doy cuatro días libres'. Salí, metí una patada terrible que casi fue roja directa y me dio los días libres. Me fui con mi mujer a disfrutar", recordó Di María.