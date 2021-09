El Barça comienza a negociar la renovación del contrato de Koeman... con tres condiciones

El futuro del FC Barcelona es todo una incóngita. Tanto en lo deportivo como en lo económico, los sucesos acaecidos en los últimos meses han dinamitado toda orientación que pudiera tener el equipo. Primero con la salida de Messi y más tarde de Griezmann, el equipo pierde a dos de sus jugadores más talentosos y empieza una nueva etapa sin su capitán. Además, la crítica situación económica hace pensar que pueda haber más ventas desesperadas como la del francés.

Es por eso, que en todo este agitado mar en el que navega el Barça, la directiva quiera poner algo de estabilidad y por eso han querido arrancar las conversaciones para alargar el contrato de Koeman. El técnico neerlandés finaliza su contrato en 2022 y tras poner en duda su continuidad a principios de verano, ahora se habla de una renovación.

Sin embargo, Laporta quiere asegurarse de que si sigue adelante con el Héroe de Wembley, este se alinee más con la idea que tiene para el equipo. Según ha informado el programa Què T'hi Juges, el presidente ha puesto una serie de condiciones que determinarán si Koeman es, finalmente, el elegido para su proyecto.

Así, el primer factor que decidirá la continuidad del técnico son los títulos que gane esta temporada. A diferencia de otros años, la cúpula azulgrana sabe que la Champions es un objetivo poco realista, por lo que no exigirán su consecución este año. No obstante, si que pedirán a Koeman ganar la liga, viendo que la Copa no es suficiente, como ocurrió la pasada temporada.

El segundo punto pasa por el estilo de juego. Esta es una de las prioridades de Laporta, que considera que para ganar hay que jugar bien, algo de lo que a veces ha pecado de no hacer el equipo de Koeman. La imagen en algunos partidos del final de la pasada temporada o la del final del partido contra el Getafe no casan con el juego que busca el presidente para su equipo. Además, el 4-3-3 no se toca.

Finalmente, Laporta no quiere que se pierda otra de las señas de identidad del club como es la apuesta por el talento de la casa. Pese a que en el Barça el neerlandés ha demostrado su confianza en jugadores jóvenes como Pedri, Ansu Fati, Mingueza o ya esta temporada con Gavi, Nico y Demir, la situación con Riqui Puig no agrada a la directiva, a quien consideran como una gran promesa que debería tener más minutos.

🚨 EL BARÇA LI HA PLANTEJAT LA RENOVACIÓ A KOEMAN



👉 S'ha parlat de la renovació per una temporada



👉 Està condicionada als títols que es puguin guanyar, al joc de l'equip i a l'aposta per qüestions estratègiques com la presència de Riqui Puig



▶️ Informa @AdriaAlbets#FCBlive pic.twitter.com/Tkq7KB65IH — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 1, 2021

Solo será cuestión de tiempo cuáles son los planes de Koeman y cómo sale la apuesta que haga. Si opta por alinearse con los intereses de la directiva o morir con sus ideas y esperar que estas surtan efecto para tener el éxito como su gran baza para renovar.