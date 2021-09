Griezmann se despide del Barça con un mensaje para la afición: "Lo di todo por esta camiseta"

El delantero francés Antoine Griezmann, que jugará cedido en el Atlético de Madrid con una opción de compra obligatoria, se despidió del FC Barcelona este miércoles asegurando que lo dio "todo" por la elástica azulgrana.

"Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de vosotros en las gradas", escribió Griezmann, de 30 años, en las redes sociales.

El atacante, que costó al Barcelona 120 millones de euros, jugó en dos temporadas 102 partidos con el club azulgrana y marcó 35 goles, aunque solo consiguió una Copa del Rey.

"Orgulloso de haber sido uno de los vuestros", finalizó Griezmann su mensaje de despedida.