La FIFA es tajante y frena las protestas de LaLiga: "Son normas de obligado cumplimiento"

La FIFA no se ha andado con rodeos y se ha mostrado firme a la hora de referirse a las quejas de LaLiga sobre la cesión de jugadores a sus respectivas selecciones. El máximo organismo del fútbol mundial recuerda a las competiciones domésticas que están obligados a facilitar el correcto desarrollo de las competiciones de equipos nacionales.

LaLiga indicó que apoyará a los equipos que decidan no dejar a sus internacionales viajar con sus selecciones. Algo que la FIFA no está dispuesta a aceptar, pese a que los jugadores que tengan que viajar a las eliminatorias de la Conmebol no tengan tiempo suficiente para poder incorporarse a sus clubes para la disputar la jornada de liga. Estamos hablando de un mínimo de 25 jugadores de LaLiga (a falta de conocerse la convocatoria de Venezuela y Ecuador).

Comunicado íntegro de la FIFA:

Estimado presidente,

Acuso recibo de sus comunicaciones fechadas en Luque el pasado 19 y 20 de agosto relativas a la liberación de diferentes jugadores para equipos representativos de diversas asociaciones miembro sudamericanas.

En primer lugar, resulta oportuno destacar que la decisión adoptada por el Bureau del Consejo de la FIFA el 5 de los corrientes dispone de plena validez. Esta ha sido adoptada por el órgano competegente tras un periodo de consultas previo con diferentes grupos de interés del fútbol internacional y, por tanto, deviene de aplicación efectiva y obligado cumplimiento tanto para las asociaciones miembro como para sus respectivos clubes afiliados.

Con base en lo anterior, me gustaría indicarle que la FIFA se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas. A tal objeto y en este particular contexto, le informo que la administración de la FIFA procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les haré partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento.