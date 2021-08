Alex Dujshebaev: "La selección española es el mejor grupo y la que lo deja todo"

Con el éxito en la capital japonesa, el combinado masculino ha cerrado diez años en los que ha conquistado ocho medallas, entre ellos el oro en el Mundial de 2013 y en los dos últimos Europeos, algo que Dujshebaev no considera "un milagro" pese a la competitividad y el potencial de otras selecciones europeas.

"Simplemente somos un equipo que se lo deja todo. Igual no somos los mejores, pero sí somos el mejor grupo, el que siempre está peleando y dándolo todo. A base de esfuerzo, sacrificio y de ser un equipo siempre vamos sacando los partidos y los campeonatos adelante. Somos competitivos siempre", expresó el lateral del Kielce a Europa Press tras volver de Japón.

Al mayor de la saga e hijo del mítico Talant Dujshebaev retornó "muy contento" por haber podido participar "de un gran éxito para el balonmano y el deporte españoles", y dispuesto a "desconectar e intentar tener unos días de relax para verlo todo con perspectiva porque luego hay que volver a luchar".

Y una medalla en unos Juegos "es siempre especial". "Está claro que jugamos muchos Europeos y Mundiales y que las medallas en estos campeonatos saben muy bien, pero los Juegos, además de ser cada cuatro años, te obligar a tener que estar siempre entre los mejores para clasificarte y luego jugar contra los mejores y en el evento deportivo mundial más grande", remarcó.

"Desde luego", replicó Dujshebaev sobre las ganas de resarcirse que tenían tras no clasificarse por un gol para Rio 2016. "Eso nos marcó un poco. Después de haber hecho un ciclo muy bueno, estando en todas las semifinales durante cuatro años y ganando y peleando por las medallas, justo por un mal día te quedas fuera", indicó.

"Eso nos dolió mucho y creo que por esto ha sido tan especial vivir estos Juegos en Tokio, por no haber estado hace mucho tiempo en unos. El equipo se lo merecía", añadió el jugador español, que no esconde que, como se vio en la capital japonesa sacando adelante partidos apretados, "siempre" tienen que "pelear y sufrir para ganar". "El equipo es fuerte en los momentos complicados, ahí se crece, está más unido que nunca y logramos sacarlos adelante", puntualizó.

"AHORA TENEMOS QUE INTENTAR QUE SIGA ESE ESPÍRITU"

El último encuentro con marcador ajustado fue la lucha por el bronce con Egipto, decidida en los minutos finales por 33-31 y con el último gol obra del capitán Raúl Entrerríos, que jugaba el último partido de su carrera deportiva, tras pase del propio Dujshebaev.

"Cuando ya lo vi y di el pase me di cuenta de que era él. La alegría fue inmensa y creo que Raúl se merecía un final así, es un referente y se va como una leyenda. Para todo el grupo es el capitán y se merecía cerrar a lo grande esta etapa en la selección y en el balonmano, estamos muy orgullosos de él", afirmó.

El asturiano lo deja y también se despiden de los 'Hispanos' otros jugadores claves como Viran Morros, Julen Aginagalde y Dani Sarmiento. "Ha sido un placer jugar con ellos, por todo lo que nos han transmitido jugando juntos. Ahora tenemos que intentar que siga ese espíritu para las siguientes generaciones, ese buen ambiente y ese equipo, que es lo que al final nos ha dado los éxitos", detalló de cara al futuro.

Finalmente, para el cántabro, "el único pero" de Tokyo 2020 ha sido no poder "disfrutarlo" con su hermano Dani, que se lesionó de gravedad la rodilla en marzo. "Me hacía muchísima ilusión y ya le he dicho que estaremos juntos en los siguientes y más adelante. Él y mi padre me dieron la enhorabuena, estaban alegres y contentos por mí. En el futuro conseguiremos juntos grandes cosas", sentenció.