Ancelotti, obligado a pronunciarse sobre si el Real Madrid quiere fichar a Cristiano Ronaldo para esta temporada

Carlo Ancelotti quiere volver a hacer soñar al madridismo y tiene claro de la mano de quién lo quiere hacer. El entrenador blanco ha pedido la vuelta de Cristiano Ronaldo al Real Madrid para devolver al equipo blanco a lo más alto del panorama europeo y volver a reunir a la 'BBC' que tantas alegrías le ha dado a la afición.

Una información que destapó en la madrugada del martes El Chiringuito de Jugones, que afirmó que esta era la intención del técnico blanco, sabedor de que Cristiano quiere un cambio de aires. El descontento del portugués en la Juventus ha sido uno de los temas de la semana en el panorama europeo y varios son los rumores que han surgido entorno al futuro del delantero.

Con cada medio barriendo para su casa, desde Inglaterra apuntan que Ronaldo ha pedido irse al Manchester City de Guardiola y desde Francia le ven como el objetivo número uno del PSG si termina saliendo Mbappé, precisamente al Madrid. Algo que, además, ven bastante poco probable conociendo las intenciones del jeque.

No obstante en Italia señalan que la Juventus no contempla dejar marchar al portugués, pero la presión del jugador puede abrirle una puerta de salida... pero no al Real Madrid.

Eso es lo que aseguran fuentes cercanas al club y que recogen medios locales, afirmando que Florentino Pérez no le ve como una opción. Desde el Bernabéu consideran que la etapa de Ronaldo en el Madrid ya finalizó y pese a su posible interés y al de Ancelotti, los esfuerzos irán a ls 'operación Mbappé'.

Ancelotti chafa las esperanzas

Unas horas más tarde después de que la información corriese como la pólvora, el propio Ancelotti ha tirado por tierra todos estos rumores con una publicación en su cuenta de Twitter en la que asegura que "nunca se ha planteado ficharle" y que solo "miran hacia adelante".

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

