Sergio Ramos pone fecha a su debut con el PSG de Messi, Neymar y Mbappé

El jugador español del Paris Saint-Germain Sergio Ramos está retomando "paulatinamente" su vuelta a los entrenamientos y espera regresar a los terrenos de juego "tras el parón internacional", es decir, dentro de tres semanas podría comenzar a ayudar en el césped a su nuevo club.

"Sergio Ramos retoma paulatinamente los entrenamientos, se prevé la reanudación de la competición tras el parón internacional", informó el PSG en un comunicado médico del camero, que sigue recuperándose de su dolencia en el sóleo izquierdo. Ramos tampoco podrá ser convocado por la selección española para los partidos de clasificación para el Mundial 2022 ante Suecia y Georgia.

El internacional español, que fichó por los parisinos a principios de julio después de 16 temporadas en el Real Madrid, todavía no ha debutado con el equipo de Mauricio Pochettino por culpa de su lesión. El central andaluz no disputa un partido oficial desde el pasado 16 de marzo en la eliminatoria de Champions League contra el Atalanta.