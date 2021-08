Ibai Llanos hizo historia este miércoles al entrevistar a Leo Messi en exclusiva en su canal de Twitch. El popular streamer se desplazó a a París para asistir en vivo a la presentación del excapitán del Barça con el PSG en el 'Parque de los Príncipes'.

Un encuentro que apenas duró cinco minutos pero que, en directo, acumuló a más de 300,000 espectadores y es uno de los temas de conversación más importantes en redes sociales de las últimas horas.

En la noche del miércoles, 'El Larguero' de la Cadena Ser habló con Ibai para conocer más detalles del histórico momento y tratar de sonsacar si se habló algo fuera de cámara sobre el futuro de Mbappé.

El delantero francés está pendiente de renovar -acaba contrato en 2022- y su continuidad se mantiene en el aire, así lo ve el streamer tras hablar con Messi:

"No me ha dicho qué pasará. Él obviamente tiene mucha ilusión por jugar los tres juntos (junto a Neymar y Mbappé), lo ha dicho miles de veces, pero de verdad te digo que creo que no sabe lo que va pasar", explicó.

🚨⚽️ Entrevista completa a @IbaiLlanos en @ElLarguero



📲 ¿Cómo se gestó su entrevista con Messi en @TwitchEs?



🇦🇷 ¿Cómo fue la cena en casa de Messi?



🗞️ Su reflexión sobre la prensa deportiva en España



🤔 ¿Qué pasará con Mbappé?



Disfruta de la charla completa



👇👇👇 pic.twitter.com/z1fcZLaW2M — El Larguero (@ellarguero) August 12, 2021

"Yo soy del Real Madrid, tío. Le he intentado presionar, pero...", añadió Ibai, en referencia al gran interés del equipo blanco en hacerse con los servicios de una de las grandes joyas del fútbol mundial.