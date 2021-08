Cinco años y 207 millones: los Mavericks le hacen a Doncic la mejor extensión de contrato a un novato de la historia

Los Dallas Mavericks presentaron este pasado lunes una extensión de contrato supermáximo de novato por cinco años y 207 millones al escolta esloveno Luka Doncic, según informó su agente Bill Duffy a la cadena ESPN.

Este contrato ofrecido a Doncic es el de mayor cantidad económica que se da por una extensión a un jugador que viene de su contrato de novato. El esloveno llegó a la NBA en el año 2018 y a pesar de sus 22 años ya es considerado como uno de los mejores jugadores de la liga, como reflejan sus dos apariciones en el primer equipo All NBA, y que le ha servido para ser el primer jugador que puede firmar la extensión máxima de novato en la NBA.

El nuevo contrato de Doncic entrará en vigor en la temporada 2022-2023, por el que llegará a cobrar cerca de 40 millones de dólares en sus primeras temporadas, para llegar a la temporada 2026-2027 percibiendo cerca de 50 millones de dólares. Además, el jugador se reserva una opción de jugador para la última temporada, que le permitiría salir al mercado de agente libres en esa temporada si así lo desease.

El esloveno es la piedra angular del proyecto de la franquicia tejana, por lo que todo un contingente de directivos aterrizó en Ljubljana (Eslovenia), con el objetivo de convencer a Doncic para que renovara con ellos. Desde el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, pasando por Dirk Nowitzki, leyenda de los Mavericks, o Jason Kidd, nuevo entrenador de la franquicia tejana, viajaron a Eslovenia para persuadir a Doncic.

Se espera que Doncic firme el contrato este martes, y desde Eslovenia realizará una rueda de prensa en la que hablará de la renovación. "Hoy es un sueño hecho realidad. "El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a tantos lugares increíbles. Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks", declaró para ESPN.