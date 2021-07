"Siempre está ladrando por algo", la crítica de un periodista de ESPN a Doncic y la respuesta del padre del jugador

Luka Doncic levanta pasiones en la NBA, aunque no todo es de color de rosa para el base esloveno. Desde su legada a los Dallas Mavericks se ha hecho un hueco en tiempo récord entre los grandes, pero aún hay analistas que cuestionan algunos de sus aspectos sobre la pista.

Es el caso del periodista de ESPN Brian Windhorst, que ha criticado duramente el carácter del ex del Real Madrid. Analizando las posibles estrellas que podrían recalar en el equipo texano para acompañar a Doncic en la deseada lucha por el anillo, Windhorst cree que será tarea difícil convencer a alguno.

"No sé cuánta gente va a estar deseando jugar con Luka. Es un tipo difícil. Es un gran jugador, pero cuando tú ves a los Mavericks siempre está ladrando. Ladra al entrenador, a los compañeros, a los árbitros. Siempre está ladrando por algo. Puede ser una persona realmente irritante", dijo el citado periodista durante una intervención radiofónica.

Preguntado por sus palabras, el padre de Luka Doncic, Sasa, tiró de ironía para contestarle: "No sé, puede que este periodista sea, probablemente, el mayor genio del baloncesto, así que no me preguntéis a mí", zanjó.

Doncic y los Mavericks llevaron al equipo de Dallas al cuarto partido de la primera ronda de playoffs ante los Clippers, y los texanos terminaron perdiendo la eliminatoria. Tras finalizar la temporada en la NBA, el esloveno se concentró con su selección para el preolímpico, donde firmó una exhibición en la clasificación de su país para los Juegos de Tokio.