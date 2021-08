Ana Peleteiro, bronce en triple salto y séptima medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokio

Ana Peleteiro ha conquistado la séptima medalla olímpica para España en estos Juegos de Tokio, tras acabar tercera en la final del triple salto en el que ha realizado, con mucho, su mejor participación en un campeonato.

La gallega batió dos veces el récord de España, en el primer y el quinto intento, en una pelea al límite con la jamaicana Rickets que se decidió en el sexto y último salto. Peleteiro solo fue superada por Yulimar Rojas, que batió el récord del mundo con un 15.67, y la portuguesa Patricia Mamona.

Las lágrimas con las que Ana Peleteiro acabó la prueba lo dicen todos. Su alegría fue compartida con la campeona Rojas, que es su compañera de entrenamientos a las órdenes del histórico Iván Pedroso.

Peleteiro partía como una de las grandes favoritas, pero se encontró pronto con Rickets como principal rival. Desde el principio se vio que Rojas y Mamona iban a ser inalcanzables, por lo que la española se planteó la carrera sin intención de pelear por los dos primeros puestos.

El momento más tenso (y que no se vio en televisión por una retransmisión olímpica empeñada en desdeñar el triple salto desde tiempos inmemoriales, no achacable a las televisiones con derechos en España) fue el quinto intento, en el que por un momento fue cuarta Peleteiro, pero Rickets no mejoró ese 14.87 con el que la gallega ha puesto el listón al récord de España.