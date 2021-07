Adrián Ben hace una magnífica carrera y es el único español en meterse en semifinales de los 800 metros

Adrián Ben fue el único de los tres representantes españoles en pasar a las semifinales de 800 metros, al terminar tercero en su manga, mientras que sus compañeros no pudieron conseguir la clasificación por tiempos.

Pablo Sánchez-Valladares tuvo una buena actuación en una serie en la que terminó cuarto, quedándose fuera de la clasificación por puestos. "Ahora tengo un poco de rabia porque he llegado muy bien al final, pero son gente muy buena. Durante la carrera me he encontrado muy bien y estoy bastante satisfecho", declaró el español en zona mixta. "Estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy feliz".

En la tercera serie, Saúl Ordóñez comenzó muy atrás e intentó remontar en el último 400, para finalmente quedarse corto y acabar en la quinta posición de su manga. "La carrera ha sido un poco dura. Me he colocado muy detrás. No he corrido lo más limpio que me hubiera gustado, pero estoy contento", explicó el atleta. "Estoy muy agradecido porque he tenido mucho apoyo estos días previos. Hemos hecho todo lo posible".

Finalmente, Adrián Ben corrió en la cuarta serie y fue el único en meterse en semifinales. Lo hizo tras completar una gran carrera y acabar tercero de su serie. "Estoy muy cansado pero muy muy muy feliz. He visto que la primera serie era rapidísima y he dicho que tenía que meterme por puestos", explicó tras su participación. "Veníamos trabajando muy bien, pero también es verdad que me ha costado mucho adaptarme al cambio horario. Pero sentía un montonazo de manos ayudándome".