¿Se quedó corto el castigo a Hamilton por el accidente de Verstappen? "Debería ser suspendido una carrera"

Lewis Hamilton ha recortado a sólo 8 puntos la diferencia que tenía con Max Verstappen antes de comenzar el GP de Gran Bretaña, gracias a su victoria pero sobre todo al accidente del neerlandés.

Ese accidente fue causado por el británico, sin atisbo de duda. Aunque él después de la carrera aseguró que le había dejado espacio suficiente y que le había metido el coche hasta la mitad como para contar con la trazada buena, la FIA explicó en el documento de sanción que no fue así.

"El coche 44 (el de Hamilton) estaba en una línea que no alcanzaba el pico de la curva, con espacio disponible en el interior. Cuando el coche 33 (el de Verstappen) giró en la curva, el coche 44 no evitó el contacto y la parte delantera izquierda tocó la trasera derecha del 33. Así, el coche 44 es considerado como predominantemente culpable", argumentan sobre el accidente y la posterior sanción a Hamilton.

Argumentos de la @fia para la sanción a @LewisHamilton



Infracción al artículo 2 del Código Deportivo. La sanción incluye 2 pts de penalización.



Entienden que #Hamilton estaba detrás del vértice de la curva 9 antes de la maniobra. #BritishGP #telemetricof1 pic.twitter.com/dO0xw65EIa — Adrian Puente | Telemétrico F1 (@TelemetricoF1) July 18, 2021

El castigo impuesto por la FIA fue de 10 segundos, pero en Red Bull consideran que fue demasiado poco, visto que además no le evitó ganar.

"La penalización ha sido insignificante en comparación con su acción. Hemos tenido suerte de que (Verstappen) no haya tenido ninguna lesión. Queda mucho campeonato, pero ha sido un día muy frustrante. Mantenemos la posición (en el Mundial), pero parecía una maniobra desesperada de Hamilton. No puedes entrar así en Copse, cuando pasas por el interior a 180 km/h", decía Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, tras la carrera. "No pudo completar el adelantamiento en la primera parte de la vuelta y luego hizo algo desesperado. Es sabido que Copse es una de las curvas más rápidas del mundo, eso ha sido pilotaje sucio", analizaba el británico.

Más duro fue Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull y máximo defensor de Verstappen dentro del equipo. "No se puede hacer eso con el reglamento deportivo normal. No sé cuál sería la sanción máxima, pero un comportamiento tan peligroso y temerario debería ser suspendido una carrera o algo así", afirmó a Sky Alemania.

Jos Verstappen, padre de Max y expiloto de F1, explico que su hijo estaba "un poco mareado" y que le llevaron al hospital para hacerle un TAC de control. "Tiene un poco de dolor en el hombro y está bastante triste, por supuesto", admitió.