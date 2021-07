Guardiola atiza a Tebas: "Que aprenda, que sabe más que nadie, es más sabio que nadie y se mete en casa de los otros"

Pep Guardiola ha hablado sin tapujos de lo que piensa del presidente de LaLiga, Javier Tebas. El técnico del Manchester City ha concedido una entrevista a TV3 con motivo de la celebración de su campus en Rialp (Lleida) y, con el trasfondo de la gestión de la competición y el lío del límite salarial que atraviesa el Barça, le ha aconsejado a Tebas que "aprenda de la Premier".

"Que aprenda, porque sabe más que nadie, es más sabio que nadie y se mete en casa de los otros. Igual así el Barça, el Madrid, el Atlético o el Valencia tendrán más recursos para hacer las inversiones que haga falta y si nos equivocamos, nos sancionarán y no podremos jugar pero como no es el caso que cada uno haga lo que quiera", dijo. "Él lo hace todo bien, pero luego el problema es todo de los otros países y los otros clubs", añadió, a modo de pulla.

Considera el exentrenador del FC Barcelona que hay mejores modelos en los que fijarse para vender el producto, lo que beneficiaría a los clubes: "Hay una gestión mejor, y se ve en Asia, que aprenda el señor Tebas de lo que hacen allí. Igual así sus productos se pueden vender mejor en otros países. La gente se queja, pero gracias a estas inversiones, otros clubes de otros países pueden seguir haciendo cosas".

Acercan posturas en el límite salarial

En lo que sí está de acuerdo Guardiola es en el límite salarial: "Me parece bien que Tebas no quiera moverse ni una coma del límite salarial. Nosotros también nos tenemos que ajustar porque si no lo hacemos correctamente, nos pondrán una denuncia y nos tendremos que defender en los juzgados", comentó.

Sobre el mercado de fichajes y las posibilidades del City, Guardiola no quiso dar detalles, pero dejó entrever algunos planes sin mencionar a ningún jugador, pero sí a Real Madrid o Barça, algo que sorprende dado el discurso reciente del técnico, que aseguraba que el City no puede permitirse un gran fichaje:

"Imagino que si nosotros queremos fichar un jugador de Barça o Madrid por 100 y pico millones, el Barça y el Madrid no se quejarán. Estarán encantados de que se puede hacer. No sé cómo acabará el mercado. Lo que podamos hacer, haremos y si no seguiremos con la plantilla que tenemos", sentenció.