El Barça se vuelca con la operación salida: traspasos, cartas de libertad y rebajas de sueldo para renovar a Messi

El FC Barcelona sigue moviendo fichas para intentar convencer a Leo Messi de que se quede en el equipo y acepte la oferta de contrato que le hace el club. Sin embargo, para poder satisfacer las necesidades del jugador, los azulgranas tendrán que hacer malabares financieros para empezar a tapar el agujero que dejó la directiva de Bartomeu y cumplir con las normas de los salarios que impone LaLiga.

La fórmula está clara: dejar salir a los futbolistas no imprescindibles e incluso liberar a aquellos que cobran más de lo que ofrecen al club. Las primeras "víctimas", sin embargo, no han sido tan significativas, siendo Todibo, al Niza; el canterano Konrad, al Marsella; y Trincao, al Wolverhampton en calidad de cedido, los primeros en haber dejado el club. El próximo en salir, de acuerdo con informaciones próximas a la operación, será Junior Firpo, que fichará por el Leeds a cambio de 15 millones de euros.

Los próximos objetivos

Según recogió Mundo Deportivo el pasado domingo, Umtiti y Pjanic también cuentan sus últimas horas de azulgrana, pues el club se puso en contacto esta semana con ellos para darles la carta de libertad para olvidarse de sus contratos que rondan los 8 millones de euros. El central francés no habría aceptado todavía las intenciones del club y el ex de la Juventus quiere explorar el mercado antes de hacerlo.

Umtiti no tiene un buen cartel en el mercado en vista de su pérdida exponencial de protagonismo en las últimas temporadas. Sin embargo, a Pjanic le han puesto el ojo ya desde Italia, donde guardan un buen recuerdo de él, así como desde el PSG. No obstante, El Barcelona tiene varios nombres más en la rampa de salida, aunque no todos en las mismas condiciones.

Todo apunta a que jugadores como Philippe Coutinho, Carles Aleñá, Moussa Wagué o Neto abandonarán más pronto que tarde el Camp Nou, con varios equipos que tienen ya a estos futbolistas con los que no cuenta Koeman en el punto de mira. También el delantero Martin Braithwaite, que con la gran Eurocopa que tanto él como su selección están firmando, está elevando su caché en el mercado.

Saldrán si llega una buena oferta

En una especie de limbo incierto se encuentran otros jugadores que han ofrecido un rendimiento satisfactorio en temporadas anteriores, pero que este último año han dejado mucho que desear tanto para Koeman como para la afición. Es el caso de Sergi Roberto, cuyo argumento de 'jugador multiusos' queda cada vez más flojo, y de Lenglet, condenado por una escasa fiabilidad esta temporada que ha trasladado a la selección francesa.

Alternativas creativas

Más allá de la venta de jugadores para aligerar la masa salarial, se ha hablado y se sigue trabajando en las renovaciones a la baja para regatear el 'fair play' financiero. Además de negociaciones con pesos pesados como Busquets, Piqué o Jordi Alba para que cedan en sus pretensiones, el caso de Dembélé también incluye un retoque en su sueldo. El francés termina contrato en 2022 y su grave lesión le impedirá ser vendido este mercado, así que el Barça lo tiene claro: o renueva a la baja o saldrá gratis sin jugar este año si no se le puede vender antes.

Tampoco se descarta en el seno de la directiva que Javier Tebas y LaLiga relajen sus restricciones en cuanto a lo económico para traer de vuelta al capitán azulgrana. No obstante, el presidente ya ha dejado claro que no piensa "hacer unas reglas ad hoc por el tema de Messi”, aunque se confía en que cambie a una posición más laxa.