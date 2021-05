Tebas, contra la Superliga: "Se creen que somos tontos, si dejan de hacer idioteces igual juegan la Champions"

Javier Tebas volvió a la carga contra la Superliga en su intervención en la reunión de la CAP organizada por las Ligas Europeas. El presidente de LaLiga aseguró que hablaba "a título personal" y se despachó a gusto después de la apertura de expediente disciplinario a Madrid, Barça y Juventus por parte de la UEFA y la respuesta de estos, apostando por la Superliga, a pesar de la negativa del organismo europeo.

"Nos gustaría que pudiesen jugar la Champions, pero si dejan hacer idioteces a lo mejor juegan. Hay que ser responsable de los actos. Lo que no puede ser es hacer un golpe de estado, irse de rositas y encima levantar la mano para decir quiero negociar", dijo.

"Lo que más me molesta es que se creen que somos tontos, ingenuos. Juegan con nuestra ingenuidad, con nuestro silencio, con nuestro políticamente correcto. No seamos ingenuos en esta batalla", añadió el dirigente.

Aseguró, además, que acatará la decisión de la UEFA sobre si expulsa a los tres clubes implicados de la Champions: "Lo que se intentó hacer es muy grave, un golpe de estado contra el fútbol europeo, contra las competiciones europeas. Es muy grave lo que se hizo. El presidente de LaLiga respetará cualquier tipo de decisión que se tome estén clubes españoles o no implicados, los hechos no van con la nacionalidad sino con la conducta de lo que se hizo".

"Que hayan ganado más títulos no significa que sean más listos. Esa nota demuestra la ignorancia de lo que está pasando en el fútbol profesional. No nos vamos a la ruina señor Pérez, no nos vamos a la ruina señor Laporta, no nos vamos a la ruina señor Agnelli", sentenció, sobre el comunicado publicado conjuntamente por Real Madrid, Barça y Juventus.