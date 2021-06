La lista de España para los Juegos Olímpicos: De la Fuente se lleva a seis de la Eurocopa

Luis de la Fuente dio a conocer este martes la lista de 18 jugadores (22 en total, más cuatro descartes) que representarán a España en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una convocatoria en la que están varios de los jugadores que están disputando la Eurocopa con la absoluta como Pedri, Pau Torres, Eric García o el portero Unai Simón, además de otros veteranos como Marco Asensio.

La lista completa:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), Álvaro Fernández (Huesca), Álex Domínguez (UD Las Palmas).

Defensas: Óscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Óscar Gil (Espanyol), Marc Cucurella (Getafe), Juan Miranda (Betis).

Centrocampistas: Jon Moncayola (Osasuna), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Betis), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pedri (Barcelona).

Delanteros: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).

Posteriormente, De la Fuente ofreció una rueda de prensa para explicar la lista. Una convocatoria en la que no está Sergio Ramos -se había especulado con que acudiría a la cita-: "No he hablado con él. Seguro que entiende las circunstancias que me llevan a tomar estas decisiones. Es un gran compañero, un profesional del fútbol", dijo el seleccionador.

Los seleccionados quedarán concentrados el día 30 a las 20:00 hora CET y al día siguiente se ejercitarán en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol, antes de desplazarse a la localidad alicantina de Benidorm, donde realizarán la preparación previa a los Juegos hasta que viajen a Japón el 13 de julio.

Los Juegos Olímpicos arrancan el próximo 23 de julio en Tokio, aunque el torneo de fútbol arranca un día antes.. España está encuadrada en el Grupo C junto a Egipto, Australia y Argentina. La Roja debutará el 22 de julio ante Egipto.