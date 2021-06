Álvaro Morata y su miedo a volar en avión: así le ayuda el psicólogo de la selección española

Álvaro Morata está siendo el foco principal de las críticas a la selección española, hasta el punto de que está necesitando un apoyo extra por parte del cuerpo técnico. Sus fallos en esta Eurocopa le han convertido en el centro de los memes y también de las iras de los aficionados, hasta el punto de que su familia recibe amenazas muy serias.

Lógicamente esta situación afecta a su confianza y a su estado anímico. Morata no es de los más fuertes mentalmente de la selección, y él mismo lo admite: tiene muchas inseguridades. Por eso la figura de Joaquín Valdés, el psicólogo que llevó Luis Enrique al combinado nacional, es clave.

Morata puso un ejemplo muy elocuente de lo que supone Valdés para él cuando está en el equipo nacional en su entrevista en 'El Partidazo de COPE'. "Tengo mucha confianza con él desde que vine a la selección. No hablo mucho con él de fútbol, sino de otras cosas que me pasan en la vida. A mi por ejemplo me da mucho miedo volar", relató, antes de contar las bromas que le hacen sus propios compañeros en cada vuelo.

"Me empezaron a enviar vídeos de aviones, chorradas... Y justo cuando dijeron 'aviso importante a la tripulación', porque Jordi (Alba) había cumplido 75 partidos, me quité los cascos y pensaba que se me iba a salir el corazón, que había pasado algo. Aquí nos caemos ya, pensé", contaba entre risas a Juanma Castaño.

Este es un aspecto concreto en el que Valdés le está ayudando. "No está sólo para el fútbol. Nosotros también tenemos nuestros miedos e inseguridades que no tienen nada que ver con el fútbol y está bien tener a gente como él que te ayude", admite Morata.