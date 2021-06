Koke denuncia el acoso a Morata en las redes sociales y pide más control: "Pueden hacer mucho daño"

De todos los futbolistas españoles que han participado en la fase de grupos de la Eurocopa, quien se ha llevado más críticas e insultos ha sido Álvaro Morata. El propio delantero ya denunció públicamente que tanto él como su esposa y sus hijos han tenido que soportar amenazas y todo tipo de acoso, especialmente en las redes sociales.

A este aspecto en concreto se ha referido Koke en la rueda de prensa previa al partido con Croacia. El centrocampista, excompañero de vestuario del delantero de la Juventus, ha advertido que esta situación no puede continuar. "Nosotros estamos expuestos a todo tipo de críticas, y las aceptamos. Pero las amenazas, a un jugador o a un familiar o los niños, no las aceptamos. Todos somos responsables de nuestros actos y ser conscientes de lo que hacemos. Hay que denunciar todo tipo de acoso", ha pedido públicamente.

"No me entra en la cabeza que personas puedan hacer este tipo de comentarios por redes sociales, que pueden hacer mucho daño. No sólo al jugador, que está expuesto y lo llevas, pero a la familia y los niños es pasarse y, obviamente, denunciable", señaló.

🗣️ @Koke6: “Nosotros estamos expuestos a todo tipo de críticas. Las aceptamos. Pero a familiares o niños no. Tenemos que ser conscientes de ello".



➡️ "Hay de denunciar este tipo de acoso. No me entra en la cabeza comentar esto en redes sociales".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/B1E88lNbHY — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 27, 2021

El asunto es una cuestión capital en el vestuario. Morata confesaba en la reciente entrevista en 'El Partidazo de COPE' que tras los partidos tenía que dejar el móvil guardado para evitar que le enviasen las críticas e insultos que estaba recibiendo.

Por otro lado, también los hay que apuntan a que Morata, como el resto de futbolistas del combinado nacional, tendrían que aprender a pasar más del asunto y no alimentar el odio de quienes, simplemente, se dedican a menospreciarles.