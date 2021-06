Boris Becker, contra Naomi Osaka: "Tienes 23 años, estás sana, tu familia está bien. ¿Dónde está la p*** presión?"

La decisión de Naomi Osaka de retirarse de Roland Garros levantó una enorme polvareda y sensaciones encontradas. La tenista nipona argumentó que la presión a la que está sometida por la prensa, por tener que dar explicaciones a los medios, le suponía un problema tal que la hizo decidir dejar el torneo parisino.

Una de las últimas voces en analizar lo sucedido ha sido toda una institución en el mundo de la raqueta, en este caso de Boris Becker. El alemán, que nunca llegó a ganar Roland Garros, le recordó a Osaka qué posición ocupa en relación al común de la sociedad.

"¿Es eso presión, realmente? ¿No es presión cuando no tienes comida que llevar a la mesa? ¿Cuando tienes que alimentar a tu familia y no tienes un trabajo? ¿Cuando sufres una lesión que te cambia la vida? ¿Eso no es más presión?", se pregunta el exnúmero 1 en una entrevista en 'The Times', para rematar con un mensaje directo a la tenista. "Tienes 23 años, estás sana y tu familia está bien. ¿Dónde está la puta presión?", se pregunta Becker.

La relación del extenista y actual comentarista con la prensa no ha sido fácil, ni mucho menos. Los asuntos personales que le han rodeado, especialmente después de retirado, le colocaron en el foco de los medios más sensacionalistas, si bien poco a poco se ha ido alejando del mismo. También recibió críticas en su etapa como técnico de Novak Djokovic, pero pese a la tensión común entre ambas partes, al final han entendido que la relación debe ser cordial.

Actualmente, Becker ejerce de comentarista para Eurosport en los torneos más importantes, como el propio Roland Garros o Wimbledon.