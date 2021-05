Naomi Osaka ha hecho explotar el Roland Garros femenino después de anunciar este lunes que se retira oficialmente del torneo francés para que "todo el mundo vuelva a concentrarse" en el deporte. La tenista japonesa se negó a atender a los medios en el torneo "por su salud mental", fue sancionada con 15.000 dólares y tras las amenazas de expulsarla del torneo, ha decidido marcharse por su cuenta.

"Creo que lo mejor para el torneo, para otros jugadores y para mi bienestar es que me retire para que todo el mundo pueda centrarse de nuevo en el tenis que se está jugando en París", explicó la jugadora en su cuenta de Twitter.

Osaka ya sufrió episodios de depresión en el US Open de 2018 y admitió que no fue suficientemente clara al señalar que enfrentarse a los medios de comunicación daña su salud mental, por lo que no participó en la rueda de prensa tras superar la primera ronda del torneo.

La tenista explicó del mismo modo que al llegar a París se sintió "ansiosa y vulnerable", por lo que optó por no comparecer ante los medios. En su opinión, el encuentro con la prensa despierta inseguridades y dudas en su juego, una situación que quería evitar a toda costa.

"A menudo nos hacen las mismas preguntas una y otra vez, o preguntas que siembran dudas en nuestras mentes y, simplemente, no voy a enfrentarme a personas que dudan de mí", comentó entonces.

No solo de Roland Garros, si no que Osaka se retirará del tenis durante un tiempo y hablará con la organización para facilitar esta situación para los jugadores, la prensa y los aficionados, "cuando sea el momento adecuado". "Escribí en privado al torneo para disculparme y decir que estaría encantada de hablar con la prensa después del torneo, ya que los Grand Slams son intensos", detalló.

Finalmente, quiso aprovechar para criticar a la organización de Roland Garros por su imposición de declarar ante los medios y por las amenazas de multa y de expulsión que recibió, sin tener en cuenta la salud mental de los deportistas.