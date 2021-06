Cada caída de Marc Márquez hace contener la respiración a los espectadores y aficionados al motociclismo, y desde que ha vuelto de su lesión ya ha tenido unas cuantas. La última, en el viernes de entrenamientos del GP de los Países Bajos, en el mítico trazado de Assen.

Márquez se fue al suelo de manera muy parecida a la de otras veces este mismo año: latigazo de la trasera de la moto cuando estaba afrontando una curva (en este caso a unos 130 km/h) y catapultado por los aires para golpear con dureza contra el suelo. Lo que en el argot se conoce como un 'high side'. Por suerte para él, salió por su propio pie y sin mayores consecuencias que el susto y el dolor normal de una caída.

Aunque Márquez salió indemne de este golpe, empieza a estar harto de sufrir tantas caídas. Esta ha sido la novena en lo que va de temporada (sale a más de una por Gran Premio) y casi todas han sido iguales. Los pilotos del equipo empiezan a quejarse, ya que notan que no es una cuestión suya, sino del comportamiento de la moto.

"La he visto, analizado e intentado entender. No estaba haciendo nada del otro mundo, estaba conduciendo muy fino", explicaba el octocampeón. "Más o menos hemos entendido el por qué. Es ahí donde tenemos que entender por qué las Hondas volamos y los otros no. Ya he tenido varios sustos desde la lesión, y esta fue por una caída similar. Estamos viendo cuál es el problema. Tengo suerte de estar aquí", admitía.

Márquez apunta directamente al control de tracción de la RC213V. "Tenemos que trabajar mejor la electrónica, pero en ese estilo de curvas no nos va bien y pasan esas cosas. Hay que cambiarlo de inmediato porque más de un piloto no va a acabar la temporada", advertía.

Esta caída se ha producido probando el nuevo chasis, que asegura que tiene "puntos positivos" y es optimista por las sensaciones que le ha dado.