Henry Cabelus, una leyenda viva del pogo extremo que ha sufrido nueve conmociones

Henry Cabelus es todo un loco de los deportes extremos o de acción. Snowboard, skateboard, freestyle ski y pogo. Sí, pogo. Para muchos, “saltar con un palo con un muelle”, pero para él es casi un modo de vida. Tanto que le ha llevado hasta el Libro Guinness de los Records (mayor número consecutivo de saltos mortales en un pogo y menor número de saltos sin bajarse de un pogo en un minuto).

Gracias al pogo, Henry Cabelus ha viajado por todo el mundo y ha actuado en infinidad de eventos, desde canchas de la NBA a estadios de fútbol. Sin embargo no todo han sido alegrías para él, pues los accidentes son bastante comunes y este aguerrido estadounidense, que ha sufrido hasta nueve conmociones cerebrales.

“He tenido nueve conmociones, por las que he tenido que ir al hospital. Me he roto la cara en cuatro sitios”, confiesa. Todo por la sensación que proporciona este deporte. “Con los palos de pogo extremos y algo de altura adicional cuentas con todo un mundo de acrobacias y maniobras que puedes hacer”. Una actividad similar al BMX o los scooters, pero con personalidad propia y bastante riesgo de caída.