Los delanteros más fallones del fútbol: Morata también perdona con la selección

Álvaro Morata vuelve al foco de las críticas tras el primer partido de la selección española en la Eurocopa. El delantero tuvo una ocasión muy clara, en un mano a mano contra el portero Olsen en la primera parte para adelantar a la Roja, pero mandó su disparo desviado, desatando la desesperación de la grada.

Sin embargo, en los últimos años, Morata no es el único delantero que se ha ganado la fama de delantero 'fallón' y, de hecho, las redes sociales rescataron a alguno de estos durante el encuentro ante Suecia, haciéndoles TT ('trending topic') en Twitter.

Gonzalo Higuaín

El delantero argentino es uno de los miembros V.I.P. de este club. Tras su marcha del Nápoles su carrera cayó en picado, llegando a la Juventus por 90 millones que sonaron muy caros para sus 66 goles en 150 partidos. Higuaín probó suerte en grandes equipos como el Chelsea o el Milan pero en esas dos temporadas juntas, sumó un total de 13 goles. Sus fallos más recordados, en las finales del Mundial de 2014 y de la Copa América de 2016, por los que es uno de los grandes señalados de los fracasos de Argentina.

Vinícius Jr.

Si el jugador del Real Madrid tuviese más acierto de cara a puerta sería uno de los mejores del planeta. El brasileño corre, regatea y después se queda a las puertas de anotar. En sus dos temporadas y media de blanco y 118 partidos a penas ha logrado anotar 14 goles... por 10 en los 49 anteriores con Flamengo. Pese a que su potencial con sus solo 20 años es bastante esperanzador, necesitará pulir su definición lo antes posible para cumplir las expectativas.

Julio Salinas

Un delantero histórico de LaLiga, pero no precisamente por sus goles. En sus 417 encuentros anotó 152 tantos, una cifra un tanto escasa teniendo en cuenta que pasó por equipos de peso como el Atlético de Madrid, el FC Barcelona o el Athletic Club. Entre sus grandes pifias, la más recordada hubiera roto la "maldición cuartos" en el fatídico partido contra Italia en el Mundial del 94. Con 1-1, perdonó un mano a mano solo contra el portero y pocos minutos después, Baggio anotó para eliminar a la Roja.

Fernando Torres

El Niño pasó de ángel a demonio en apenas media temporada. Tras su explosión en el Atlético y convertirse en el ídolo de la afición del Liverpool, a su llegada al Chelsea hizo desaparecer su don de cara a puerta. Con los 'blues', 45 goles en 172 partidos y solo uno en su paso cedido por el Milan.

Luuk De Jong

El delantero del Sevilla ha dejado que desear en sus dos años en el Sánchez-Pizjuán. Pese a que esta segunda temporada parecía estar más acertado de cara a puerta, sobre todo en el primer tramo de la campaña, se esperaba más después de sus números en el PSV. En 94 partidos con los hispalenses, tan solo ha anotado 19 goles. Tampoco con la selección neerlandesa ha tenido históricamente una gran eficacia de cara a puerta, aunque con sus tres tantos en tres partidos en marzo alcanzó los 8 goles en 37 partidos.

Iñaki Williams

Williams es otro futbolista que no ha podido cumplir las expectativas depositadas en él cuando salió de Lezama, aunque en el Athletic se ha convertido en un fijo. No en vano, va directo a por el récord de más partidos seguidos en LaLiga, por ahora, con 194 encuentros consecutivos. Sin embargo, no es un delantero reconocido por su capacidad de cara a puerta, con un máximo de 13 goles en una temporada en liga (la única con más de 10) y promediando 6 tantos por temporada.