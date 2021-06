Tsitsipas revela que su abuela murió 5 minutos antes de la final de Roland Garros: "Los trofeos y las victorias no son todo"

El pasado domingo, Stefanos Tsitsipas disputó su primera final de Roland Garros y de un Grand Slam, en el que terminó sucumbiendo ante Novak Djokovic. Tras lograr una considerable ventaja en la primera mitad del partido llevándose los dos primeros sets, el griego pagó su inexperiencia en este tipo de encuentros y el número uno del mundo tiró de casta y su inagotable calidad para remontar y llevarse su segundo título en París.

Sin embargo, según ha confesado el propio Tsitsipas horas más tarde en sus redes sociales, su gran desgracia del domingo llegó a penas cinco minutos antes de que saltase a la Philippe-Chatrier, cuando falleció su abuela paterna. El tenista griego ha querido compartir la noticia con sus seguidores, dedicándole un emotivo mensaje a su difunta abuela.

"La vida no va de ganar o perder. Va de disfrutar cada minuto en la vida, ya sea solo o con otros. Vivir una vida con significado sin tristeza ni abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. 5 minutos antes de entrar a la pista, mi querida abuela perdió su batalla con la vida", comenzó explicando en su Instagram.

"Una mujer sabia cuya fe en la vida y sus ganas de dar y proveer no pueden ser comparados a ningún otro ser humano que haya conocido. Es importante tener más gente como ella en este mundo. Porque la gente como ella te hace estar vivo. Te hacen soñar. Me gustaría decir que independientemente del día, circunstancias o situación, esto está completamente dedicado a ella, y solo a ella. Gracias por criar a mi padre. Sin él esto no hubiera sido posible", reflexionó.

Numerosas entidades y personalidades del mundo del tenis se volcaron con Tsitsipas para ofrecerle su apoyo en un momento tan complicado como este, como la marca que viste, Adidas, que le recordó que "esto no es el final, es solo el principio de tu historia". "Tu continuarás inspirando a otros de la misma manera que los anteriores te inspiraron a ti".

También la mítica Coco Gauff quiso ofrecerle sus condolencias y le aseguró que "ella estará muy contenta por ti porque ha luchado muy duro" o la organización del Open de Australia, que le ha categorizado de "una auténtica inspiración", además de mandarle su apoyo por la pérdida.