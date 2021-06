Aunque el éxito en el fútbol es colectivo, las individualidades pueden marcar las diferencias entre alzar un trofeo o quedarse por el camino. La labor de las estrellas de cada país será, como en cada Eurocopa, no sólo comandar a sus respectivas selecciones al éxito, sino también reivindicarse entre los grandes del momento.

A falta de conocer las sorpresas que va a deparar el torneo, los grandes futbolistas sobre los que hay puestas muchas expectativas, al menos sobre el papel deberán meter una marcha más para demostrar que siguen estando en la cresta. Veteranos consagrados o jóvenes con cada vez más futuro, de ellos dependerá que en sus países se celebre un título o caigan en el más absoluto bochorno.

Cristiano ronaldo Equipo: Juventus

​Nacionalidad: Portugal

​Veces internacional: 175

​Goles: 104

Cristiano Ronaldo

Ya demostró en 2016 que puede tirar del carro de una selección con más ilusión y algunas joyas en su plantilla. El capitán de Portugal, de 36 años, afronta el que puede ser uno de sus últimos grandes torneos con el combinado nacional y además defienden el título. En sus goles y su liderazgo se basarán los de Fernando Santos.

kylian mbappé Equipo: PSG

​Nacionalidad: Francia

​Veces internacional: 43

​Goles: 17

Kylian Mbappé

La gran joya del fútbol mundial. Será Balón de Oro tarde o temprano, y aunque su futuro está en el aire, en el Real Madrid suspiran por él. Junto a Benzema promete conformar una dupla letal en el torneo continental y esta puede ser su segunda confirmación tras el Mundial de 2018. Mucha expectación

Robert lewandowski Equipo: Bayern de Múnich

​Nacionalidad: Polonia

​Veces internacional: 118

​Goles: 66

Robert Lewandowski

El sempiterno goleador polaco. Su selección no está entre las favoritas, ni mucho menos, pero con Lewandowski sus opciones de dar la campanada crecen exponencialmente. A sus 32 años le queda carrete, pero necesitará apoyo de los suyos. Un rival duro de pelar en el grupo de España.

luka modric Equipo: Real Madrid

​Nacionalidad: Croacia

​Veces internacional: 138

​Goles: 17

Luka Modric

El metrónomo del Real Madrid y de la selección croata. Ya demostró en el Mundial de 2018 que pueden dar la campanada si el futbolista blanco está en perfectas condiciones, pero la edad no pasa en balde. Aunque Modric se empeña en desmentirlo: llega en buena forma como demostró en la recta final de Liga.

kevin de bruyne Equipo: Manchester City

​Nacionalidad: Bélgica

​Veces internacional: 80

​Goles: 21

Kevin de Bruyne

Bélgica, la apuesta parabólica de todos los grandes torneos, está comandada por el futbolista más talentoso del Manchester City. Kevin de Bruyne sabe lo que supone la presión que hay sobre la selección que entrena el español Robert Martínez, y en sus botas tendrá la responsabilidad de confirmar las expectativas. Si Hazard estuviera bien...

Harry kane Equipo: Tottenham

​Nacionalidad: Inglaterra

​Veces internacional: 54

​Goles: 34

Harry Kane

El ariete inglés no pasa su mejor momento, pero en Inglaterra siguen teniendo muchas esperanzas en él. El delantero del Tottenham, club en el que no tiene garantizado su futuro ni mucho menos, espera volver a recuperar el buen tono que no ha tenido esta temporada y ayudar a los 'Three Lions' a estar entre los candidatos al título. Mucho morbo en el duelo contra Escocia.

