Aina Vidal, de En Comú Podem, menosprecia a la selección por las vacunas: "Once hombres que dan golpecitos a una pelota"

La decisión de Sanidad de aprobar la vacunación a la selección española de fútbol de cara a la Eurocopa ha suscitado una fuerte polémica en todo el país, incluido el Congreso. Algunos socios del Gobierno han mostrado su malestar.

Una de las más críticas ha sido la diputada de En Comú Podem Aina Vidal. En rueda de prensa en el Congreso ha calificado de "lamentable" que se haya demostrado que hay ocupaciones mucho más relevantes que son servicios esenciales, como los repartidores o trabajadores de supermercados, y que se vacune antes a la selección española de fútbol.

"Estuvieron al frente de la pandemia y son relegados por once hombres que dan golpecitos a la pelota. Se pasa por delante de estos profesionales y es una mala noticia que va en contra del sentido común de este país", ha lamentado.

¿Te parece bien vacunar a los jugadores de la selección aunque no les corresponda por edad? Sí, van a representar a España en un torneo de importancia mundial y deben ser inmunizados. No, no ejercen una profesión esencial. No lo tengo claro.

La portavoz de EH Bildu, Maite Aizpurua, también ha criticado que esta vacunación sea "un trato de favor" porque "da preminencia a la actividad futbolística de alto nivel" sobre otros colectivos esenciales que no han sido vacunados todavía, como las cajeras de supermercado o los profesores universitarios.

Y en el mismo sentido, otro de los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como es el líder de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha dicho que "o todos moros o todos cristianos", toda vez que ha incidido en que "no debe haber excepciones".

"Sería bueno que los propios jugadores dijeran que ellos son unos ciudadanos más y que mientras haya personal con riesgo no se deberían vacunar. Si no hay excepciones para los políticos tampoco para los futbolistas", ha añadido.

No todos los socios de Pedro Sánchez han sido críticos. Íñigo Errejón, de Más País, también ha dicho que le "parece razonable" que se vacune a estos jugadores porque el "buen ritmo de la vacunación no depende de 50 vacunas más o menos" y "la imagen de España quedaría comprometida si no se vacunan, con riesgo de contagiar" a otros equipos.