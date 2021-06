Aún quedan (¡pocas!) unidades de la bicicleta estática de menos de 100 euros que triunfa en el catálogo de Cecotec

Los gimnasios caseros, desde hace algunos meses, abundan. Si bien es cierto que hay muchas máquinas que no podemos permitirnos en casa, también lo es que hay numerosos elementos, como tablas multifunción, gomas elásticas o mancuernas, que nos ayudan a mantenernos en forma sin renunciar a la conciliación familiar. Sin embargo, y aunque trabajar fuerza y resistencia es necesario para vernos y sentirnos bien, no siempre conseguimos entrenar el cardio y acabar sudando para sentir que hemos cumplido con los objetivos estivales. Pero, claro, conseguir una máquina de correr o una elíptica no siempre está al alcance de nuestro bolsillo ni del espacio disponible... ¿O sí?

Quienes ya la han probado saben sus ventajas y los que aún no, pero la conocen... ¡la desean! La X-Bike de Cecotec, uno de sus clásicos deportivos, es una bicicleta estática plegable que, por menos de 100 euros, nos permite disfrutar del cardio en casa con comodidad y desahogo. Una opción ideal para los que quieren aumentar el cardio indoor que, sin embargo, debido a su buena relación calidad precio, no siempre está disponible en el catálogo de la marca. Pero, desde 20deCompras hemos descubierto que aún tienen unidades disponibles. Eso sí, son las últimas, así que, ¡corre antes de que vuelen!

El modelo más barato de Cecotec. Cecotec

Las bondades de este modelo

Apta para espacios reducidos. Una de las cuestiones que más nos impide contar con uno de estos dispositivos es el espacio del que disponemos en casa. Esto ya no supone ningún problema, ni ninguna excusa, puesto que este modelo es plegable para poder guardarlo en cualquier rincón. Además, incluye ruedas para un transporte sencillo.

Con pulsómetro incluido. Este modelo muestra la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento gracias a la pantalla LCD de la que dispone, en la que también muestra el tiempo, la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida.

Entrenamientos variados. Además de un pedaleo ágil y silencioso, este dispositivo cuenta con ocho niveles de resistencia variable para simular así llanos y montañas y conseguir una sesión completa y variada. De hecho, de esta forma podemos variar nuestros entrenamientos.

