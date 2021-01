Empieza la Operación Bikini: cinco básicos de gimnasio que puedes tener en casa por menos de 20 euros

Uno de los propósitos más repetidos a principios de cada año es conseguir mantener una rutina de ejercicios diaria que nos ayuden a estar en forma y a deshacernos de los excesos navideños. Y es que, aunque hayamos optado por la versión healthy de algunos aperitivos gracias a la freidora sin aceite que compramos en el Black Friday, es inevitable caer en la tentación de algún que otro capricho estas fiestas. Claro que, más allá de quitarnos los kilitos de más que hemos ganado estas fiestas, nuestro objetivo para 2021 es establecer rutinas de entrenamiento y mantener un estilo de vida saludable.

Para ello, además de realizar alguna sesión outdoor (bien protegidos con esta cinta orejera que integra altavoces para que le frío no sea una excusa), hemos tomado una decisión muy acertada: montar un gimnasio particular en nuestra casa. Así, lo primero que harás será bucear en los catálogos de los ecommerces a ver si das con una máquina de gimnasio a buen precio y que ocupe poco. Consigas o no algún chollo, bajo estas líneas hemos seleccionado cinco herramientas básicas que, por menos de 20 euros, te ofrecen un sinfín de posibilidades fitnessen tu hogar.

Cinco básicos para montar tu propio gimnasio en casa

- Esterilla.Además de servirnos para realiza estiramientos (necesarios tras cada sesión de ejercicio y jornada laboral), también podemos emplearla para practicar pilates, yoga y hasta para estar más cómodos realizando algunos ejercicios de tonificación. Este modelo tiene base antideslizante e incluye bolsa para llevar.

- Bandas resistencia. Por menos de 11 euros, este pack incluye cinco bandas elásticas con distintos niveles de resistencia que podemos emplear en ejercicios de tonificación, de crossfit y, también para estirar nuestros músculos. Es muy adecuado para muscular la espalda, las piernas y los brazos.

- Mancuernas. Tonificar nuestros brazos es complicado, a no ser que contemos con unas mancuernas que, además de poder usarse de forma individual, sirven para implementar cualquier actividad. Puedes escoger entre 1, 2 o 4 kilos.

- Rueda abdominal. La zona abdominal es una de las que más trabajo requieren. De hecho, es recomendable incidir en su tonificación a diario, pero, con herramientas como esta rueda abdominal con manijas antideslizantes cada entrenamiento es mucho más efectivo.

- Cuerda para saltar. El ejercicio aeróbico es fundamental para conseguir aumentar nuestra resistencia y, también, para quemar calorías. Se puede incluir en disciplinas como crossfit, boxeo o usar para hacer saltos de alta velocidad. Este modelo cuenta con 2,8 metros de longitud.

