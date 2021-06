El entrenamiento secreto de Cristiano Ronaldo cuando era un adolescente

Fernando Santos, seleccionador portugués, ha desvelado el ‘entrenamiento secreto’ de Cristiano Ronaldo cuando sólo era un adolescente. El entrenador contó en una entrevista para TV1 una curiosa anécdota que sirve para entender mejor por qué CR7 es uno de los mejores de todos los tiempos.

“A Cristiano le representa la ambición, las ganas, la determinación, la humildad, el trabajo y la realización de sueños. Lo define muy bien. Él demuestra a lo largo de su vida que el sueño puede hacerse realidad. Que un chico como él en Funchal puede ser un gran futbolista. Eso sí, esperar sentado a que el sueño se haga realidad no funcionará”, cuenta Santos. “El sueño se hace realidad cuando a los 14 o 15 años cruzas la calle con unas pesas en las piernas cuando el semáforo está en ámbar para pasar más rápido que los coches y ganar masa muscular. Creo que eso representa bien a Cristiano Ronaldo”.

Con los años, el jugador portugués no ha cesado en su empeño de tener un físico privilegiado. Para ello, Cristiano Ronaldo siempre ha puesto mucho empeño en su entrenamiento personal, en el que se incluyen sentadillas, flexiones, abdominales, planchas y lumbares diarios.

Todo eso acompañado de una genética privilegiada, tal y como explica el entrenador español Diego Calvo. “Cristiano es un jugador bien conocido por su compromiso con la actividad física y el cuidado personal, pero cada cuerpo es un mundo y las personas están sometidas a situaciones muy diferentes. El luso cuenta con una base genética: no es sólo una cuestión de estilo de vida”, explica. “Ronaldo tiene un cuerpo mesomorfo. Los mesomorfos están diseñados para ganar músculo, tienen una constitución atlética. Con esto no quiero decir que un endomorfo o ectomorfo no puedan llegar a conseguir un cuerpo parecido al de Cristiano, pero requerirán de mucho más trabajo y disciplina”.