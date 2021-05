Marco Asensio muestra cómo se ha vacunado y levanta las sospechas: ¿va a ir convocado a los Juegos Olímpicos?

Los vídeos y fotos de famosos vacunándose han sido constantes desde que arrancó la campaña para inmunizarse contra el coronavirus. Quien más y quien menos ha mostrado su satisfacción a la hora de recibir la dosis correspondiente, y ha quedado inmortalizado en las redes sociales.

Sin embargo, una de las últimas personalidades en hacerlo ha levantado suspicacias. Se trata de Marco Asensio, que ha colgado un vídeo en el que le inyectan en un centro hospitalario.

El mallorquín, de 25 años, no entra en ninguno de los condicionantes para recibir la vacuna, dado que no padece ninguna enfermedad seria, no pertenece a una profesión prioritaria ni mucho menos tiene la edad de la población que está siendo inmunizada ahora. Sólo hay una posibilidad: que vaya a ser deportista olímpico.

El COE junto al Ministerio de Defensa han estado vacunando estos días a los deportistas que van a viajar a Tokio para la disputa de los Juegos Olímpicos. En el Hospital Gómez Ulla de Madrid, entre otros centros, los servicios sanitarios del Ejército han ido poniendo las dosis correspondientes, además de expedir una cartilla de vacunación homologable a lo que se encontrarán en Japón.

Estos factores unidos han abierto la más que probable presencia de Marco Asensio en la selección sub23 de fútbol. Luis de la Fuente puede llevar a dos jugadores mayores de 23 años a la convocatoria olímpica. La mayor parte del bloque estará formado por la actual sub21, ahora mismo centrada en la Eurocopa de la categoría, pero hay varios futbolistas mayores que suenan para acompañar a los más jóvenes.

Uno de ellos es Asensio, que de momento ya ha pasado por el trámite de vacunarse. No obstante, ni mucho menos este hecho le garantiza su presencia en Tokio: De la Fuente maneja una prelista de unos 60 futbolistas, de los que elegirá a los 23 definitivos.