Luis Enrique da hoy su lista de España para la Eurocopa, ¿con o sin Ramos?

Luis Enrique dará hoy, a las 12 horas, la lista con los 26 convocados que acudirán a la Eurocopa que arranca el próximo 11 de junio y un nombre centra la atención: Sergio Ramos. El capitán de la selección española y del Real Madrid, indiscutible hasta ahora para el seleccionador, lleva un 2021 para el olvido marcado por las constantes lesiones y las dudas sobre su estado físico hacen que peligre su presencia en el campeonato continental.

Hasta ahora, la relación entre ambos ha sido idílica. Comenzaron fundiéndose en un abrazo en la primera lista de Lucho y desde entonces se han deshecho en elogios hacia el otro. Además, el seleccionador ha ayudado a Ramos en su objetivo de seguir haciendo historia con los partidos en los que ha vestido la Roja, algo que le ha costado más de una crítica. La presencia del camero en los minutos finales ante Kosovo el pasado 31 de marzo cuando salía de una lesión le hizo sumar una internacionalidad más, pero también le costó una lesión que ha arrastrado en todo el tramo final de la temporada.

Así, Ramos, que solo ha jugado siete partidos en 2021 (cinco con el Real Madrid, dos con la selección), se pasó desde aquel encuentro más de un mes sin jugar y forzó para volver ante el Chelsea en las semifinales de la Champions. Su mala actuación aquel día evidenció que no estaba del todo recuperado y desde entonces no ha vuelto a jugar. Ante el Villarreal, este sábado, entró en la convocatoria pero sin disputar ni un solo minuto.

Mientras, la situación con los centrales seleccionables ha cambiado. A la pelea se ha unido Aymeric Laporte, jugador de gran prestigio que logró la nacionalidad española hace unas semanas. Pau Torres ha seguido creciendo, la campaña de Iñigo Martínez ha sido notable y Nacho también reivindica una plaza. Además, Luis Enrique tiene una gran confianza en el joven Eric García y en Diego Llorente.

Ramos ha pasado de líder de la zaga y absolutamente imprescindible a que surjan dudas con su convocatoria. Quedan justo tres semanas para el estreno en la Eurocopa ante Suecia y no está nada claro que el sevillano pueda estar en plena forma para ese día.

La ascendencia del capitán de la Roja en el grupo juega a su favor. Su experiencia, personalidad y carácter ganador le convierten en una pieza muy importante, aunque también es un arma de doble filo si es convocado y no juega. ¿Habrá buen ambiente en el entorno de la selección con Ramos en el banquillo?

Su caso recuerda al de otras leyendas de la Roja como Iker Casillas o Raúl González. Al primero, Vicente del Bosque le acusó de crear mal ambiente cuando no fue titular en la Eurocopa de 2016; al segundo, Luis Aragonés prefirió no llevárselo a la Euro de 2008 porque pensaba que no iba a aceptar su suplencia. ¿Pasará igual con Sergio Ramos?