Neymar llora la muerte de un amigo suyo que cayó por un balcón escapando de su mujer por una infidelidad

Días duros para Neymar, después de haber perdido a un amigo esta semana, el cantante brasileño Kevin Nascimento. A los tan solo 23 años de edad, se encontraba huyendo de su novia después de serle infiel cuando se precipitó por el balcón de un quinto piso, en un suceso que ya investiga la policía brasileña.

"Tengo la certeza de que te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí"

La primera hipótesis barajada es que saltó intencionalmente desde la terraza intentando caer en la piscina, pero terminó impactando con el suelo muriendo poco después. No obstante, los testigos con los que se encontraba cometiendo la mencionada infidelidad señalan que se resbaló desde el quinto piso de un hotel de Brasil.

Según algunos medios, Nascimiento sobrevivió al impacto desde 18 metros de altura y falleció poco después mientras era atendido por los servicios médicos.

El futbolista del París Saint-Germain ha escrito un desgarrador mensaje en honor al que además de amigo, era un gran fan suyo, lamentando su repentina muerte que "no se puede creer".

"No me lo puedo creer, 23 años... Juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño que tuviste hacia mí. Teníamos pensado vernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos. Tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí. Que descanses en paz, mi niño", publicó Neymar en redes.

"Dije estas cosas para que tengas paz en mí. En este mundo tendrás aflicciones; sin embargo, ¡ten buen ánimo! Yo he vencido al mundo", concluye.