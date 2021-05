Neymar explota al conocer que se perderá la final de la Copa de Francia por sanción

Neymar no jugará la final de la Copa de Francia entre el PSG y el AS Mónaco por sanción. El jugador brasileño fue castigado por la tarjeta amarilla que vio ante el Montpellier y el Comité de la Federación Francesa de Fútbol ha decidido castigarle, no por acumulación de tarjetas sino por reincidencia.

Ya hace un mes Neymar fue sancionado con dos partidos tras encararse con Tiago Djaló en el partido entre el PSG y el Lille correspondiente a la Ligue 1. Esto hizo que el comité sancionador avisase al brasileño de que sería castigado si volvía a protagonizar acciones como aquella, tal y como ha sido.

Publicación de Neymar en su cuenta personal del Instagram. IG: @neymarjr

“Me gustaría entender qué pasa por la cabeza del tío que hace las reglas de tarjetas en Francia. Merece unos aplausos. Que lío... La madre que le parió”, publicó Neymar mediante un story en su cuenta personal de Instagram una vez que se hizo pública su sanción.