Alonso, orgulloso pese a la falta competitividad: "La carrera de hoy ha valido por dos o tres"

Fernando Alonso no estuvo en posiciones constantes de puntos en toda la carrera del GP de Emilia Romaña. Aunque entró en meta en 11ª posición y se quedó relativamente cerca del 10º puesta, lo cierto es que fue superado durante casi todas las sesiones por Esteban Ocon.

La falta de competitividad de Alpine explica, en parte, que no esté donde pensaba, si bien para él no es nada nuevo. Ya lo vivió en los años de McLaren Honda y, como entonces, deja un discurso similar.

"Estoy contento por cómo fue la carrera. Hay que recordar que es la primera carrera que acabo. Son experiencias que van quedando en el bolsillo y cada vuelta que doy me encuentro un poco más cómodo con todo. Era importante acabar, sobre todo con estas condiciones difíciles. La carrera de hoy ha valido por dos o tres en cuantos a experiencia", resumió en palabras a DAZN.

Aunque los aficionados se puedan sentir algo insatisfechos con este regreso, Alonso saca una lectura mucho más positiva, sobre todo porque han tenido muy poco tiempo para trabajar en la pretemporada.

"Me quedo con todo un poco. La dificultad del inicio, de interpretar las condiciones de pista. Tuvimos tres días en Bahrein y te meten al campeonato del mundo. Imagínate todas cosas que hemos aprendido en las primeras vueltas (de Imola). Muchas cosas que han pasado hoy son la única manera de entrenarlas. No me encontraba igual de cómodo en la vuelta 1 que la 63", confesó, antes de pensar en lo que viene ahora, en la que no habrá tres semanas de descanso. "Ahora tenemos un atracón de carreras. Vendrá bien para seguir mejorando y adaptándonos y a ver si así sumamos los primeros puntos", zanjó, con optimismo.