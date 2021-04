El camión de Alpine no justifica que Ocon esté por delante de Alonso

XPB / James Moy Photography Ltd.

El tiempo es el que es, decían en esa infravaloradísima serie 'El Ministerio del Tiempo'. Y si es así, parece que hemos cruzado a la puerta a hace unos años y Fernando Alonso está en McLaren Honda.

El Alpine A521 se está ganando a gritos el apodo de camión azul, que nada tiene que ver con la canción de los Cantajuegos, pero sería injusto culpar al coche de la actuación de Alonso este fin de semana.

Alonso no ha estado ni mal ni bien en Imola. Ha sido una actuación gris, algo muy poco habitual en él. Una mala clasificación, una carrera sin mucho que contar (golpe incluido en la formación de parrilla con la pista mojada), dificultades para estar en la línea y para pelear... Este no es el Alonso que yo he visto en el WEC, en la Indy o en el Dakar.

Lo que más me inquieta es que el discurso me suena a usado. En Alpine incluso han usado la carta del túnel de viento: Marcin Budkowski, una de las cabezas del triunvirato (¿nadie aprendió de Roma?), afirmaba el sábado que en invierno tuvieron "algunos problemas en el túnel de viento que ralentizaron el desarrollo". Si llega a decir que era el de Toyota en Colonia, lo redondea.

Lo único que cambia, y esto me gusta menos, con respecto a aquellos años de McLaren es que ahora Esteban Ocon no es un partener tan fácil de vencer como lo fue el olvidable Vandoorne. El francés es un hueso mucho más duro, y obligará a Alonso a emplearse a fondo. No es el mueble que muchos quisieron ver.

Queda mucho tiempo por delante, al menos 21 carreras. Alonso se irá sintiendo cada vez más cómodo y quizá mejoren las sensaciones. Pero lo cierto es que, a día de hoy, la música me suena ya repetida y hasta los discursos ya parecen recuperados de Olivettis ya jubiladas.

El tiempo es el que es, y la realidad también: ahora mismo, el primer piloto es Ocon y no Alonso.