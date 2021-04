Pep Guardiola, sin miedo al fracaso: "El fútbol es un negocio. Y nuestro negocio es ganar"

Pep Guardiola y el Manchester City llegan al partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League de esta noche contra el Borussia Dortmund con un 2-1 a su favor. Una ventaja que deben administrar para clasificarse para semifinales de la competición continental por primera vez desde que el técnico llegase al equipo hace cinco temporadas. Si no fuese así, Guardiola no se anda con rodeos: “Sería un fracaso”.

“Si me retiro ahora, o en cinco o diez años, lo que ha pasado durante mi carrera ha sido algo que no esperaba en absoluto cuando empecé. Estoy más que agradecido a los clubs en los que he estado, los jugadores que he tenido, la forma en la que hemos jugado”, explicó Guardiola en rueda de prensa. “Pero esto es un negocio. Y los negocios son así. Nuestro negocio es ganar. Y si no gano seré un fracasado. Y si gano dirán ‘oh, qué bueno es Pep’”.

El Manchester City está firmando una temporada magnífica. Ha llegado a la final de la Copa de la Liga Inglesa, a semifinales de la Copa FA y goza de una ventaja de 11 puntos como líder de la Premier League. Sin embargo, la Champions es la Champions. “Llevamos clasificados para la Champions Leauge 11 años seguidos. Nunca antes había sucedido. Eso es fantástico. Ahora es el momento de dar otro paso”, comentó Pep Guardiola.

Cuando se habla de Champions League, el nombre de Pep Guardiola siempre irá ligado al del FC Barcelona. Con el equipo blaugrana maravilló al mundo del fútbol y consiguió dos títulos de la máxima competición continental. Sin embargo, él se resta méritos. “No fui yo quien ganó la Champions League [con el Barcelona]. Nosotros ganamos la Champions League. Yo no jugué. Intenté convencerles para que lo hiciesen. Yo no gané la Champions League con el Barcelona. La ganaron ellos. Yo estaba allí para dar una idea y todos juntos lo hicieron, y ahora es lo mismo”.