Guardiola carga contra la UEFA y la FIFA por los calendarios: "Están matando a los jugadores"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, criticó la falta de descanso que existe esta temporada en el fútbol y apuntó que la UEFA y la FIFA están "matando a los jugadores". El técnico catalán no ha escondido su enfado por la situación que agrava también la Premier League, la única de las grandes ligas europeas que no ha permitido los cinco cambios tras la pandemia.

"Es demasiado", dijo el técnico español. "Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible", aseguró Guardiola. El entrenador del Manchester City incluyó seis cambios en el equipo titular con respecto al partido anterior, en el encuentro que se impuso al Leicester City el pasado sábado por 0-2.

"Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos", explicó sobre los constantes cambios en los onces 'cityzens'.

"Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descaso desde que empezamos", añadió.

Es importante recordar también que tras el parón por el confinamiento, la UEFA y la FIFA han incluido un encuentro más en sus ventanas de partidos, siendo tres el total de los que disputan las selecciones en apenas una semana.