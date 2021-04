El madridismo de Luka Doncic no tiene límites: los Mavericks le ponen una tele para que vea el partido mientras entrena

El madridismo de Luka Doncic no entiende de cambios horarios o entrenamientos. El jugador de los Dallas Mavericks sigue las andanzas del equipo blanco allá donde va, y si su equipo de la NBA tiene que poner una televisión en las instalaciones donde tiene que entrenar el esloveno durante el Real Madrid – Liverpool, pues se pone.

Los Mavs satisficieron los deseos de su estrella y colocaron una pantalla en la zona donde entrenaba el ex del Real Madrid durante el partido de Champions League para que éste no se perdiese ni un segundo. El jugador lo agradeció con story de Instagram en el que no podía ser más claro que con ese “Hala Madrid” que habla por sí mismo.

Luka Doncic ve el partido del Real Madrid mientras entrena. IG: @luka7doncic

No es la primera vez que Doncic traslada su madridismo a Dallas. Hace un tiempo mostró un vídeo en el que entrenaba mientras escuchaba el himno del Real Madrid. El equipo blanco valora el sentir del jugador de baloncesto y recientemente anunció que le convertiría en socio de honor del club.