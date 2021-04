Diakhaby desvela una charla en el parón del Cádiz - Valencia: "Un jugador de ellos nos pidió que volviéramos al campo si Cala se excusaba"

Dos días después de los incidentes racistas que provocaron la suspensión durante unos minutos en el Cádiz - Valencia, la víctima, Mouctar Diakhaby, ha explicado en instagram su visión de lo sucedido.

Además de insistir en que Cala le llamó "negro de mierda" desvela que hubo una conversación entre un futbolista de la plantilla cadista y otro del Valencia, presumiblemente los capitanes, para intentar arreglar la situación. Diakhaby y sus compañeros se negaron.

Este es el mensaje íntegro del futbolista galo en Instagram.

"Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar. En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta. Y las palabras son "negro de mierda". El jugador me dice eso y es intolerable. Yo no puedo cuestionar eso. Habéis visto mis reacciones. Eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto. Después de eso: yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario, que era una buena decisión, y luego nos han pedido un jugador de ellos a uno nuestro que si Cala se excusa, volvíamos al campo. Yo y mis compañeros dijimos que no, las cosas no son así. No puedes hacer algo, excusar y pasar así. Yo hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Es la vida y hay cosas así. Yo espero que LaLiga vaya a hacer cosas, soluciones, para tener pruebas para que se vea y todo se aclare. Quiero agradecer al Valencia, a mis compañeros, mis entrenadores por la solidaridad y cariño que me han dado, y también la gente y la afición. Quiero decir que estoy bien".