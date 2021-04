Florentino Pérez convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid: estos son sus posibles (y escasos) rivales

El Real Madrid ha emitido un escueto comunicado confirmando la convocatoria de elecciones. "El Presidente, oída la Junta Directiva celebrada hoy, y de conformidad con el artículo 38 apartado b de los estatutos sociales del Real Madrid C. F., ha solicitado a la Junta Electoral el inicio del procedimiento de convocatoria de elecciones a Presidente y Junta Directiva", reza el protocolario escrito blanco.

Se abre a partir de ahora un proceso en el que la primera duda es si habrá más de un candidato. Florentino Pérez no ha tenido ningún rival en los últimos tres comicios. Desde la dimisión de Ramón Calderón, tanto en 2009, como en 2013 y 2017, el actual dirigente blanco ha sido reelegido por aclamación, si bien ya han surgido rumores de que los socios esta vez sí tengan que salir a votar.

Uno de los posibles es Vicente Boluda, expresidente blanco. El empresario naviero dirigió los destinos del barco madridista entre enero y junio de 2009, precisamente para darle paso al regreso de Florentino. De su corta presidencia se recuerda, sobre todo, su fallida predicción del "chorreo" al Liverpool.

Esta misma semana en Radio Marca apuntaba a la posibilidad de presentarse. "Aún no he decidido si me presentaré", admitió, aunque señaló que no cree "que sea momento ni de hacer elecciones" porque "la situación económica del club debe ser un drama".

No obstante, criticó que los requisitos sean tan duros. "Me gustaría que alguien me explicara por qué para presentarse a la presidencia hay que tener tantos años como socios. Al final todos deben de tener las mismas opciones. Cuanta más gente se presente a unas elecciones siempre es mejor", opinó.

Requisitos para optar a la presidencia del Real Madrid

Para optar a la presidencia, según establecen los estatutos del club blanco, las candidaturas que se presenten deben cumplir estos requisitos:

Ser español. Ser mayor de edad y con plena capacidad de obrar. Hallarse al corriente en el cumplimiento de los deberes sociales. Ser socio del Club con, al menos, veinte años de antigüedad ininterrumpida para el caso del Presidente, quince años para el caso de los Vicepresidentes y diez años en los demás casos. No estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos directivos. No ostentar cargo directivo en otros Clubes de Fútbol, ni encontrarse en activo como Jugador, Árbitro, Entrenador o Técnico de los mismos en el momento de la proclamación como candidato. Aportar, en su momento, aval bancario en los términos, condiciones cuantía que establece la Ley 10/1990 (un 15% del último presupuesto aprobado) y demás disposiciones aplicables y conforme a los requisitos exigidos en los números 3º y 4º del apartado del presente artículo.

Estos requisitos, especialmente el punto 4 y el punto 7, filtran mucho a los posibles presidenciales. Por ejemplo, en las elecciones de 2009, el aval a presentar ascendía a 57.389.000 euros, una cifra prácticamente inasumible para cualquiera

Enrique Riquelme, el joven que quiere presentarse contra Florentino

Aunque estas draconianas condiciones limitan mucho las posibilidades de gente joven, hay un empresario que ya ha tanteado la posibilidad de presentar batalla a Pérez. Se trata de Enrique Riquelme Jr., cuyo padre ya fue directivo en la Junta Directiva de Ramón Calderón.

De origen levantino y con intereses en México, este joven empresario de 32 años está detrás de Cox Energy América, una empresa dedicada a las energías renovables en México valorada en casi 300 millones de euros. Acaba de cumplir 20 años como socio del club blanco y, en 'El Confidencial', dejó caer que "ahora o en el futuro" tratará de alcanzar la presidencia del club blanco.